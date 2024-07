Anunțul făcut de Cătălin Țociu în direct, la TV. A apărut alături de fiul lui și de Romică Țociu și a dat vestea cea mare

Cătălin Țociu și-a deschis propria afacere și astfel și-a îndeplinit cel mai mare vis. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a decis să pună în practică experiența acumulată în campionatele la care a participat.

Cătălin Țociu, fiul lui Romică Țociu și-a deschis propria afacere. Fostul concurent Chefi la cuțite și-a văzut visul implinit, chiar de ziua lui de naștere. Cătălin a deschis ușile pizzeriei în direct, la TV, alături de celebrul său tată și de fiul lui, după care a și numit localul din București.

„Dragii mei prieteni și iubitori de pizza, am deosebita plăcere să vă anunț, astăzi, de ziua mea, ca visul meu a devenit în sfârșit realitate! Pizzeria va fi locul unde pasiunea pentru pizza se întâlnește cu cele mai proaspete și autentice ingrediente. Vă iubesc și stați cu ochii pe noi pentru marea deschidere!❤️🍕”, anunța el în urmă cu câteva săptămâni pe Instagram.

Imagini cu noua pizzerie a lui Cătălin Țociu. Celebrul său tată și fiul lui i-au fost alături la inaugurare

Duță a fost trimisul special la inaugurarea noii afaceri a lui Cătălin Țociu. Băiatul lui Romică Țociu a reușit să își pună pe picioare propria afacere în București.

„De astăzi, am deschis pizzeria Philipo. Avem pizze, avem sandvișuri”, a spus Cătălin în timp ce arăta la cameră o parte din produsele pe care clienții le pot găsi în pizzeria lui.

Deși chiar el a mărturisit că este multă muncă în spatele noii sale afaceri, susține că merită tot efortul atunci când faci ceea ce îți place.

„Asta a fost dorința mea cea mai mare. Să deschid pizzerie. Pentru că am fost la campionate, la concursuri și am zis că acum este momentul cel mai bun să deschid și să pun în valoare tot ce am învățat eu până acum: gusturi, combinații de gusturi.

La rândul său, Romică Țociu a spus că printre cei care și-au anunțat prezența la inaugurare se numără prieteni buni printre care Pepe, Liviu Vârciu, Alexia și Aris Eram.

„Sunt și eu emoționat pentru că dacă acesta este visul lui Cătălin, mi-aș dori să poată să îi bucure pe cei care cu adevărat știu câte ceva despre pizza”, a spus Romică Țociu.

Fostul concurent de la Chefi la cuțite a spus și cum a ales numele noii sale afaceri. Fiul lui, cel care l-a inspirat, a fost alături de tatăl și de bunicul lui la inaugurare.

„Așa cum este și acasă, este cel mai cuminte băiețel, în iubesc și am zis că un nume mai potrivit decât Philipo pentru locație, nu există”, a completat Cătălin Țociu