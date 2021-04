Cum a reacționat Loredana când Costi Ioniță i-a propus colaborarea cu 11 maneliști în piesa "Fericire": Asta înseamnă să fii divă

Loredana, Costi Ioniță și mai mulți maneliști cunoscuți au lansat o piesă ”Fericire”, o single inedit care a devenit în doar câteva zile virală. ”Această melodie nu este manea”, a spus Costi Ioniță.

Invitat la "Neatza cu Răzvan și Dani", Costi Ioniță a fost chestionat de către Dani Oțil în privința hitului care a uimit toată România. Producătorul și cântărețul Costi Ioniță a povestit cum a luat naștere colaborarea atât de mare, dar și cum a reacționat Loredana atunci când i s-a propus să abordeze un stil diferit decât ceea ce a cântat până în prezent.

Desigur, hitul nu a scăpat fără să aducă și câteva controverse la nivel național, motiv pentru care Costi începe prin a lămuri ce stil este melodia: "Toată lumea spune că e manea, dar trebuie să ne uităm totuși în discționar să ne înțelegem. Manea înseamnă cântec oriental, de dragoste sau cu influență turcească. Această melodie nu are niciun fel de influență. Nu este manea!", spune producătorul.

Costi povstește că și-a dorit o colaborare numeroasă pentru o piesă așa că până la a o face să devină realitate nu a mai fost decât un pas. "Fericire", piesa lansată de Loredana împreună cu "regii" muzicii de petrecere din România, a reușit să ajungă în topul mondial, până pe locul 8.

Loredana, Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Barbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie au lansat împreună „Fericire” și „Bună dimineața”.

"Loredana a spus din prima "Da". Deci nici nu a existat vreo ezitare, prejudecăți, chestii...Nu! Asta înseamnă să fii divă, să fii forță, să ai valoare. Asta înseamnă să fii artist, să ții zeci de ani de zile și să te reinventezi, să accepți niște chestii, să treci de bariere", spune Costi Ioniță.

