Cum să împodobim casa de Crăciun cu mai multe tematici. Ce a aflat echipa Super Neatza din magazinul Leroy Merlin

Magazinu de bricolaj Leroy Merlin organizează ateliere de decorațiuni pentru un Crăciun de poveste, iar echipa de la Neatza cu Răzvan și Dani a mers acolo pentru a afla mai multe detalii.

Mulți dintre noi căutăm, în această perioadă a anului, să facem nu doar un brad frumos de Crăciun, ci și o casă în ton de sărbătoare. Raisa Vasilescu, reprezentant magazin bricolaj, a oferit detalii despre atelierul de creație de la Leroy Merlin, acolo unde cei mici, însoțiți de părinții și bunicii lor, își fac pot face singuri podoabe pe care să le pună în casă.

„Astăzi, participanții noștri vor realiza o ramă foto cu decorațiunile specifice de iarnă. Fiecare participant va putea să o realizeze după propriul gust. Totodată, ei au posibilitatea să ia și acasă, ulterior putând să o utilizeze și să adauge în ea diferite fotografii realizate de Crăciun, în familie sau cu prietenii”, a explicat aceasta în ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 8 decembrie 2024.

Leroy Merlin a dat startul primului atelier de decorațiuni pentru un Crăciun de poveste

„Copiii sunt foarte încântați, mai cu seamă că astăzi am dat startul primului atelier al lunii decembrie, lună dedicată Crăciunului și am început prin a face o ramă de Crăciun. Vrem să aducem în atenția telespectatorilor noștri cele patru teme ale Crăciunului nostru: Magia de cristal, Pădurea fermecată, Crăciunul în familie și Crăciunul romantic, de aceea fiecare copil are câte o culoare”, a explicat Dana.

„Participarea la un atelier de bricolaj este o activitate foarte relaxantă, este un prilej de a stimula creativitatea, de a dezvolta abilitățile lucrului manual. Totodată, se creează și relații de conexiune între membrii participanți, uneori ducând chiar la prietenii. Fiecare membru aduce o amprentă personală spiritului de Crăciun în propria casă, prin proiectul realizat”, a mai adăugat Raisa Vasilescu, în ceea ce privește beneficiile unui astfel de atelier de decorațiuni pentru Crăciun.

„În magazinele de bricolaj există o varietate largă de decorațiuni de Crăciun, cum ar fi globuri, ghirlande, figurine, lumânări decorative, precum și alte produse auxiliare necesare tuturor proiectelor, cum ar fi mici unelte, un lipici, diverse accesorii. Achiziția se poate face direct din magazin, dar există și posibilitatea de a fi comandate online. Comandarea este foarte simplă și ușoară. Produsele preferate trebuie adăugate în coșul de cumpărături, aleasă metoda de plată, iar în câteva zile coletul este livrat”, a răspuns reprezentanta magazinului de bricolaj în ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 8 decembrie 2024.

Așadar, poți alege din cele patru teme propuse de Leroy Merlin Romania ca să decorezi casa pentru un Crăciun de poveste. Alege și decorează cu prețuri mici în patru tematici de Crăciun diferite: Magie de cristal, Crăciun în familie, Crăciun romantic sau Pădure fermecată.

Intră pe site-ul leroymerlin.ro, pe pagina de Facebook Leroy Merlin Romania sau în aplicația Leroy Merlin, caută produsele, verifică disponibilitatea lor în magazinul cel mai apropiat, le pui în coș, dai „send” și îți vin acasă chiar și prin easybox.

