Neatza cu Răzvan și Dani, 11 decembrie 2024. Rețeta de cremă de cartofi și chiftele. Ce ingrediente a folosit Nicolai Tand

Nicolai Tand a surprins telespectatorii cu o nouă rețetă delicioasă în ediția din 10 decembrie 2024 de la Neatza cu Răzvan și Dani. De data aceasta, chef-ul s-a aprovizionat cu carne de la măcelăria PENNY pentru a face chifteluțe de porc pe care să le servească cu supa de cartofi.

Fie că este vorba despre un prânz ușor sau o cină gustoasă, această rețetă este atât de simplă încât poate fi pregătită și în cele mai aglomerate zile. Este foarte important să ținem cont de un detaliu atunci când plănuim să facem nuggets din piept de pui: calitatea și prospețimea produselor.

Magazinele și măcelăriile PENNY oferă clienților o gamă variată de produse excelente. Începând de la pieptul de pui proaspăt, care este tăiat cu grijă și pregătit pentru a adăuga savoare fiecărei rețete, până la gnocchi-ul plin de savoare de la raft.

Toate ingredientele sunt alese cu mare atenție pentru a oferi consumatorilor preparate spectaculoase. În plus, Măcelăria PENNY se remarcă prin calitatea superioară și prospețimea cărnii.

Așadar, rețeta de cremă de cartofi și chifteluțe de porc este un preparat delicios, ce poate fi servit în perioada Crăciunului, fiind un deliciu inclusiv pentru cei mici.

Citește și: Neatza cu Răzvan și Dani, 3 decembrie 2024. Rețetă de nuggets din piept de pui cu gnocchi și mazăre. Cum se prepară

Rețetă de cremă de cartofi și chifteluțe de porc. Ce ingredientele a achiziționat Nicolai Tand din magazinul PENNY

În cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani din data de 10 decembrie 2024, Nicolai Tand le-a arătat telespectatorilor cum să pregătească o rețetă rapidă și delicioasă de cremă de cartofi și crutoane din chiftele. Pentru a crea acest preparat delicios, chef-ul a ales ingrediente de calitate, toate disponibile în magazinele PENNY.

„Mă gândeam să le dau la copii ceva cald. Vreau să fac o cremă de cartofi, să fie între piure și supă, ceva cremos și pe deasupra, ca să le dea și un pic de energie, niște chiftele, pe care le folosesc în loc de crutoane și aduce o aromă faină”, i-a spus chef Nicolai Tand lui Răzvan Simion în ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 10 decembrie 2024.

„De asta mă duc la PENNY, pentru că pe lângă ideile pe care mi le dă măcelarul, îmi dă și carnea de care am nevoie și cât am nevoie, pentru că lumea știe că eu sunt un pic cumpătat în bucătărie și atunci n-aș cumpăra tare multe și prefer să mă duc și să-mi dea exact cât am nevoie”, a mai adăugat el.

Ingrediente pentru rețeta de cremă de cartofi și chifteluțe de porc:

carne tocată de porc de la Măcelăriile PENNY

cartofi

unt

lapte

ouă

paprika afumată

pâine uscată

usturoi

ceapă

ulei

pătrunjel

sare

piper

Mod de preparare

În ediția „Neatza cu Răzvan și Dani” din 10 decembrie 2024, Nicolai Tand a scos la iveală câteva dintre secretele unei rețete savuroase de creme de cartofi cu chifteluțe de porc.

„Prima dată curăț cartofii, trag un pic la tigaie cu niște ceapă, îi pun să fiarbă cu apă și cu niște lapte. Trag la tigaie cu niște ulei de măsline. Pe lângă cartofi și ceapă, am grăsimea și aroma de la ulei plus laptele care îi face mai puhavi, pentru că îi fierb în lapte și îi face mai pufoși. Pe urmă fac niște chiftele, clasice, din carne, cu ceapă, usturoi, mult pătrunjel, o să pun în ele și niște pâine uscată, ca să devină pufoase, le prăjesc. Și după, piureul îl fac semilichid, se mănâncă cu lingura. O să pun un pic de ulei pe deasupra”, a explicat Nicolai Tand în ediția din 10 decembrie 2024 de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Așadar, se curăță și se taie cartofii cuburi, apoi se călesc ușor într-o tigaie cu unt, ulei și puțină ceapă. Se adaugă sare, piper, lapte și apă, se fierbe bine, apoi transformă totul într-o supă cremă fină cu ajutorul blenderului.

Carnea tocată de porc se condimentează cu ceapă, usturoi, pesmet sau pâine înmuiată, pătrunjel și ouă, după care se formează chifteluțele și se prăjesc până devin aurii.

Pentru servire, pune crema de cartofi într-o farfurie adâncă, adaugă chifteluțele deasupra și decorează cu un strop de paprika și ulei de măsline. Poftă bună!

Citește și: Rețetă ou moale cu carne de vită și pesmet by chef Nicolai Tand. Cum prepari această delicatesă