Cum s-a terminat relația dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu: „Pur și simplu am dispărut”. Ce a mai dezvăluit asistenta tv

Ramona Olaru este singură de trei luni și spune că este în căutarea bărbatului perfect alături de care să întemeieze o familie. Asistena Tv de la Neatza a mai fost căsătorită pe când avea 24 de an și deși a divorțat crede în continuare în instituția căsătoriei.

Ba chiar mai mult decât atât, ea a fost cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu anul trecut, însă nu au mai ajuns în fața alatarului.

Ramona Olaru a vorbit despre despărțirea de Cazacu: „A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în 33 de ani”

Ramona Olaru a decis să-i spună adio lui Cătălin Cazacu și a dat de înțeles că, deși a iertat mult în trecut, de data aceasta nu a mai stat foarte mult la discuții. Invitată în cadrul podcastului moderat de Nasrin Ameri, Ramona Olaru a vorbit despre greșelie făcute în relații, ce ar accepta și ce nu ar mai accepta.

„Am învățat în ultimii ani să fiu o persoană atât de finuță și atât de a păstra pentru mine ce e greșit la ceilalți pentru că dacă aș vorbi, doamne... dacă ați cunoaște oamenii care au trecut prin viața mea, v-ați pune singuri pământ pe voi și v-ați duce la doi metri. Dar sunt atât de mândră de mine că sunt zen”

Eu ajung greu în punctul în care să zic <stop>. Ultima dată așa a fost. Eu nu mai vorbesc, dar a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în 33 de ani. De fapt, nici nu am mai zis „nu”. Eu pur și simplu am dispărut. Ți-aș arăta telefonul, dar sunt o lady”, a povestit Ramona Olaru.

Cum reacționa Ramona Olaru când cei din jur îi spuneau că trăiește în relații toxice

Ramona Olaru a recunoscut că a fost victima violenție emoționale și spun că, deși era avertizată de cei din jur că nu ar trebui să accepte anumite situații, nu s-a lăsat până nu și-a învățat lecția. Nu este niciun secret că acordă multe șanse în relații și a recunoscut chiar ea asta.

„Am trăit atât de mult și intens violența emoțională și nu pot să-mi dau seama cum am putut să trec peste atât de multe lucruri și să mai cred că există bărbați mișto, buni și respectuoși.

Au fost vreo doi trei oameni în jurul meu care într-adevăr îmi atrăgeau atenția, dar continuau cu propoziția: până nu ți se consumă ce ai de consumat, te înțeleg sau să se închidă cercul. Și când s-a închis și acum cercul (n. red. despărțirea de Cazacu) a venit fata aia și mi-a zis: nu-mi vine să cred cât de mișto ești. Ești fata pe care am cunoscut-o acum zece ani. Eu acord șanse oamenilor, îmi doresc ca oamenii să fie buni, indiferent că e o relație de iubire sau de prietenie. Îmi doresc ca ei să fie buni, să vadă că ei pot fi fericiți și în alte circumstanțe”, a mai dezvăluit Ramona Olaru în cadrul podcastului „Ameritat cu Nasrin”.