Dani, în lacrimi în platoul de la Super Neatza. Ce surpriză i-a făcut Răzvan: „Nici nu starăm depărtați, nici nu furăm supărați”

Dani Oțil s-a întors la Super Neatza, după o lună de absență. Răzvan Simion i-a recitat o baladă personalizată, iar Dani nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Răzvan Simion a pregătit câteva versuri emoționante pentru Dani Oțil, care s-a întors din Malta. Cei doi prezentatori de la Super Neatza s-au reunit, iar acest moment a fost încununat de un mesaj sensibil.

Răzvan Simion a recitat câteva versuri, iar Dani Oțil nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Matinalul a dat vina pe „o muscă” apărută în platou, însă cu toții au știut ce anume l-a sensibilizat pe prezentatorul care a fost absent 30 de zile.

Răzvan Simion i-a spus în versuri colegului său că i-a lipsit, având în vedere că sunt prieteni din copilărie și că niciodată nu au fost la distanță unul de celălalt, sau supărați unul pe celălt. La final, Răzvan a spus replica haioasă care definește cuplul lor de prezentatori: „Unul e Răzvan și Dani”.

Citește și: Dani Oțil a primit un mesaj de la Florin Salam, după ce matinalul s-a filmat fredonând o piesă de dor de-ale manelistului

Moment emoționant la întoarcerea lui Dani la Super Neatza. Versurile recitate de Răzvan Simion i-au adus lacrimi în ochi colegului său

Versurile care l-au emoționat pe Dani Oțil au fost:

„Și acum că ai venit

Să știi că mi-ai cam lipsit

Că-n atâția ani, frăție

Încă din copilărie

Nici nu starăm depărtați

Nici nu furăm supărați

Că la noi nu contează banii

Unul e Răzvan și Dani”

Răzvan și Dani s-au îmbrățișat în aplauzele colegilor din platou:

„S-a dus momentul de tandrețe. S-a dus momentul lăcrămos. Du-te și mucește!”, i-a spus Răzvan colegului său.

Citește și: Fiul lui Dani Oțil, apariție adorabilă la Neatza, în lipsa tatălui său. Cum sună vocea micuțului Tiago | VIDEO

Unde a fost plecat Dani Oțil. De ce a lipsit o lună de la Super Neatza

Dani Oțil a petrecut o lună la filmări, în Malta, în calitate de prezentator al show-ului care va fi disponibil în curând pe Antena 1, Power Couple România.

”Nu mi-a luat mult timp să spun «da» propunerii de a prezenta acest format. Am văzut două probe și am acceptat să fac parte din acest proiect, pentru că sunt o fire competitivă și mi-a plăcut foarte mult acest tip de concurs complex. Însă a existat și o parte grea a acestei decizii. Cel mai dificil a fost să iau hotărârea în raport cu colegii de la Neatza – noi suntem o familie de mai bine de 15 ani și, pentru prima oară în istorie, am intrat într-un proiect care mi-a cerut să lipsesc mai mult de o zi sau două de la Neatza. Dar am făcut-o pentru o producție în care cred și care simt că mi se potrivește mănușă – îmi plac provocările pe care le aduce participanților și am rezistența necesară prezentatorului unei emisiuni de o asemenea magnitudine: rezist și 13 ore pe platoul de filmare”, a declarat Dani Oțil, la întoarcerea de la filmările pentru Power Couple România, care s-au încheiat de curând.

Citește și: Dani Oțil și Gabriela, imagine emoționantă alături de fiul lor. Oamenii au fost fascinați: "Băiatul parcă e decupat din revistă"