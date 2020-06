Dani Oțil a fost închis afară din casă: "Am aflat ce înseamnă să fii căsătorit"

Prezentatorul a fost la fotbal, după care a fost nevoit să meargă la restaurantul pe care îl deține. Și-a terminat treaba și s-a îndreptat spre casă, numai că ușa era încuiată, iar Dani a trebuit să stea afară.

"Am găsit ușa încuiată, nu este nicio problemă, eu am mai sărit gardul. Am putut să deschid garajul, pentru că am o cheie. M-am urcat pe garaj, am încercat la balconul de la etajul unu, se auto-închide, nu am putut să intru.", a mărturisit Dani Oțil.

De doi ani de zile matinalul de la Antena 1 a construit o frumoasă poveste de dragoste cu Gabriela Prisăcariu.

Recente, cei doi au avut parte de un weekend romantic, sărbătorind doi ani de relație. Vinerea trecuta, Dani, iubita sa și încă un prieten au plecat departe de agitația din Capitală, pentru a marca fericitul eveniment. După mai multe drumuri prin București și un schimb de mașini, cei trei au plecat spre un weekend de neuitat