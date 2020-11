Dani Oțil, probleme de vorbire și mers în copilărie. Cum l-a vindecat medicul ortoped

Dani Oțil a dezvăluit că în copilărie a avut probleme de vorbire, dar și de mers. Acesta a învățat să vorbească și să meargă foarte târziu.

"Am vorbit târziu pentru că n-am avut lucruri de spus. Și ai mei mă lăsau într-o încăpere cu pești, eu luam de la pești, pești luau de la mine tăcerea. Nu știu cât am stat așa în mintea mea, nu mi-a zis mama, dar am mers foarte târziu și de vorbit, se pare că am vorbit ultimul din familie.", a mărturisit prezentatorul TV.

Dani Oțil a ținut neapărat să facă și câteva glume. "Cred că ai mei fiind oameni de la țară s-au bucurat că nu vorbesc.", a mai adăugat el.