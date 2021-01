Despre berea artizanală și ce arome sofisticate poate conține, la Neatza cu Răzvan și Dani

Adina Lăcătușu, reporter al emisiunii "Neatza cu Răzvan și Dani", în direct, alături de Adina Mugescu, asociat al unui magazin de beri artizanale, ne oferă câteva noțiuni importante despre berea artizanală și ce arome sofisticate poate conține.

Berea este, după cum se știe, cea mai cunoscută și, probabil, veche băutură produsă de om, începând, cu Egiptul Antic și Mesopotamia, cu peste 6000 de ani în urmă.

Ce înseamnă berea artizanală?

Berea artizanală, sau craft beer are această denumire deoarece este fabricată din ingrediente naturale, în cantităţi mici, după reţete şi metode tradiţionale și nu conţine aditivi sau conservanţi. Are diferite arome foarte puternice, are un conținut scăzut de acid şi este produsă prin fermentaţie naturală.