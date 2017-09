Discutie de zile mari la "Neatza"! Răzvan, bolnavul emisiunii: ”Am rămas numai piele, os și ghips. Vin oamenii și mă ridică ca pe sfintele moaște!”

Piciorul accidentat al lui Răzvan devine subiectul principal la “Neatza”, iar Dani, Răzvan şi Flavia au o discuţie de zile mari

"Am rămas numai piele, os și ghips. S-a dus musculatura, care era şi aşa foarte bine conturată. Vin oamenii și mă ridică ca pe sfintele moaște! Arăt a om bolnav, e clar. Am ajuns în Epoca de Fier. Nu am răbdare nici să mă uit la filme", a povestit Răzvan.





