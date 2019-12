„Eram rușinos”. Helmuth Duckadam, mărturisiri emoționante despre Crăciunul pe are vrea să îl uite! Ce a gătit anul acesta pentru familie

Despre primul Crăciun după Sevilla, Helmuth Duckadam a spus că nu a fost unul prea fericit și că preferă să îl uite.

„Primul Crăciun după Sevilla nu a fost unul prea fericit, pentru că după câteva luni am avut acel accident ce m-a oprit din a mai face sport de performanță. Am avut acel cheag de sânge, anevrism, am fost operat și eram în convalescență. Prefer să uit acel Crăciun. Anul acesta a fost un Crăciun cu familia mult mai frumos și mă bucur că am reușit să trăiesc aceste clipe frumoase alături de cei dragi”, a explicat Helmuth Duckadam.

În copilărie, Helmuth Duckadam mergea cu… Steaua, sperând că mergând la colindat va primi bani de la rude.

„Eram rușinos, dar mergeam la colindat, pentru că mai primeam și eu niște bănuți. Că o ciocolată mai primeam de la mama, de la tata, dar bănuții doar de la neamurile pe care le colindam”, a mai spus el.