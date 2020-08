Programul ”Litoralul pentru toți”, lansat pe 1 septembrie. Românii se pot caza la malul mării și cu 45 de lei pe noapte

Adina Lăcătușu, reporterul informat de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”, a stat de vorbă cu un manager de hotel, care a explicat care sunt măsurile de prevenție împotriva coronavirus pentru a-i proteja pe clienți.

”Plaja este destul de aerisită, am distanțat și mai mult șezlongurile, am ales să le punem la 2,2 - 3 m. Am fost preocupați să protejăm echipa, dar și clienții. Dezinfectant găsiți peste tot, echipa poartă măști de protecție, mănuși de protecție, iar clienții au la dispoziție și o chicinetă unde își pot pregăti mâncare, dacă nu vor să meargă la restaurant.”, a declarat Mihaela Pascu manage de hotel și administrator de plajă.

”Litoralul pentru toți” este un program care se află la a 37-a ediție și va fi lansat pe 1 septembrie, acesta desfășurându-se pe tot parcursul lunii. În acest timp, românii care merg în concediu la mare pot beneficia de tarife cu până la 65% mai mici faţă de cele din vârful de sezon, prețurile la cazare putând să pornească chiar și de la 45 de lei pe noapte. De asemenea, vacanțele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță.