La ce trucuri apelează Cuza și Florin Ristei când rămân fără internet și semnal bun la telefon în vacanțe

Cu toții am experimentat măcar o dată cum e să rămâi fără semnal la telefonul mobil în timpul unei călătorii. Iată ce fac, în schimb, Cuza și Florin Ristei în această situație! Cu abonamentele DIGI nu ar avea această problemă.

La rubrica „Ce vrea telefonul meu” de la Neatza cu Răzvan și Dani din 14 octombrie 2024, Florin Ristei și Cuza au discutat despre cât de important este să ai internet și un semnal bun pe telefonul mobil.

Trucurile la care apelează Cuza și Florin Ristei ca să prindă internet și semnal bun la telefonul mobil

Ca în fiecare săptămână, matinalii de la Neatza s-au uitat în telefonul lor ca să vadă ce le mai spune dispozitivul, dar să afle și pe ce aplicații consumă internet și cât timp petrec în medie pe telefonul mobil.

„Săptămâna trecută media mea a fost șase ore și șapte minute”, a dezvăluit Florin Ristei, iar Cuza a menționat și care e ziua în care petrece cel mai mult timp pe telefon: „Iar te-am bătut! Am cinci ore 37. Mai puțin nu e mai bine, de fapt... Joia stau cel mai mult”

Pe urmă, Cuza și Florin Ristei au dezvăluit la ce trucuri apelează când rămân fără internet și semnal bun în călătorii. Cu DIGI, în schimb, nu ar avea aceste probleme.

„Asta când mai plecam în vacanță uneori... și nu ai net, găsești cumva un hotel unde te faci că vrei să iei o cameră... <<<dar până îmi dați camera, nu-mi dați și mie parola la wi-fi?>>> și sari după pe la garduri”, a spus Cuza.

„Eram în Viena, mergeam pe pietonala din centru, și nu aveam semnal bun la telefon și la net și căutam orice fast-food să mă opresc să prind semnal”, a spus Florin Ristei, care a concluzionat că dacă am avea tot timpul semnal la telefon ar fi mult mai simplu. Așadar, cu abonamentele DIGI totul devine mai ușor.

Alege abonamentele DIGI și beneficiază de internet nelimitat și acoperirea #1 în România

Pe lângă acoperirea #1 în România, abonamentele DIGI oferă minute și internet nelimitat cu viteză bună. Totul de la 2 euro pe lună!

Abonamentul de 2 euro de la DIGI include:

200 minute nationale și în roaming SEE

nelimitat net, minute și sms în rețea

5G

Net mobil ultrarapid.

Cel mai mare abonament costă 5 euro și are net și minute nelimitate în roaming. Abonamentul optim nelimitat, de doar 5 euro, e ideal pentru vacanțe, pentru a naviga pe internet și a vorbi cu cei dragi. Acesta oferă minute nelimitate în roaming SEE și 5,5 GB net. Tarile membre SEE sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Insulele Canare, Insulele Azore, Insula Madeira, Insula Martinica, Guiana Franceza, Guadelupa, Reunion, Croatia, Mayotte, Norvegia, Islanda, Lichtenstein.

În cazul țărilor non-UE, taxarea se face la fiecare 60 de secunde de convorbire atat pentru efectuarea cat si pentru primirea apelurilor. Află mai multe detalii de pe site-ul DIGI.