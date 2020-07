Margherita de la Clejani, dezvăluire bombă pentru Dani Oțil! Ce mesaj ascunde piesa „Elicopter”, lansată după accident

MARGHERITA DE LA CLEJANI, DEZVĂLUIRE DESPRE ACCIDENT

După ce și-a prezentat piesa, cântăreața a purtat un dialog surprinzător cu Dani Oțil, care a încercat să afle mai multe despre experiența cu accidentul și despre modul în care acest lucru a afectat-o pe Margherita de la Clejani.

citește și: Margherita de la Clejani, victima unui plan diabolic! Ioniță, tatăl artistei: „A căzut în capcana acestor oameni”

„Deocamdată nu am permis de conducere. Probabil că voi avea după ce se va finaliza această problemă din viața mea. Știm cu toții că am avut un accident. Oricărui om i se poate întâmpla. Nu pot vorbi prea multe despre asta, din punct de vedere legal (...) Cumva toată această poveste pe care am trăit-o și m-a ajutat să mă maturizez, am învățat foarte multe lucruri din acest eveniment mai puțin fericit din viața mea”, i-a dezvăluit aceasta lui Dani Oțil, care la final i-a oferit și câteva sfaturi extrem de utile.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1 ca să descoperi ce pune la cale Margherita de la Clejani și cum sună cea mai recentă piesă a sa, numită „Elicopter”!

Margherita de la Clejani, prinsă când conduce sub influența unor substanțe interzise

Fata artiștilor Viorica și Ioniță de la Clejani, Margherita, a ajuns în vizorul polițiștilor pe 23 mai anul acesta, după ce a provocat un accident pe bulevardul Gheorghe Șincai, din Capitală.

Potrivit Brigăzii Rutiere, tânăra în vârstă de 28 de ani ar fi pierdut controlul volanului și a lovit un vehicul parcat pe prima bandă. Ulterior s-a descoperit că tânăra consumase anumite substanțe ce au ridicat semne de întrebare autorităților. Se desfășoară o anchetă în acest caz.