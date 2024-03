Mirela Retegan și fiica ei, Maya, în lacrimi la TV. Ce au dezvăluit despre Gașca Zurli: „Am obosit”. Dani Oțil, emoționat profund

Mirela Retegan și fiica ei au fost prezente în platoul Neatza cu Răzvan și Dani, într-o ediție specială de 8 martie. Cele două au vorbit despre relația lor specială, dar și despre viitorul proiectului Gașca Zurli.

Mirela Retegan și fiica ei, Maya, au fost prezente în platoul Neatza cu Răzvan și Dani cu ocazia ediției speciale de Ziua Femeii, din 8 martie 2024. Alături și de celebrele Mascote Zurli fiica fondatoarei grupului a interpretat înduioșătoare care a emoționat-o până la lacrimi pe mama sa, dar și pe toți cei aflați în platou. Mirela Retegan a vorbit și despre planurile de viitor pe care le are cu Gașca Zurli, care recent a rămas fără trei dintre cei mai importanți membri.

Mirela Retegan și fiica ei, Maya, în lacrimi, la Neatza cu Răzvan și Dani. Ce au dezvăluit despre Gașca Zurli

Cu zâmbetul larg, dar lacrimile care îi curgeau șiroaie pe obraji, Mirela Retegan a urmărit-o pe fiica ei în timp ce cânta piesa „Te iubesc, mami”. Cele două au pășit împreună în platoul Neatza cu Răzvan și Dani într-o ediție emoționată dedicată celor mai importante femei din viața noastră.

Dedicația fiicei sale a înduioșat-o cu atât mai mult cu cât Maya a crescut, practic, alături de proiectul de suflet al Mirelei Retegan, Gașca Zurli, care acum trece prin transformări semnificație. De asemenea, cu această ocazia Mascotele Zurli au bifat o primă apariție la TV, în noua forumulă.

„Orice mamă, când aduce pe lume un copil, visează să îl vadă într-o zi sănătos, fericit și pe drumul lui”, i-a spus aceasta Mayei, cu un nod în gât.

Citește și: Ce a transmis Mirela Retegan după anunțul că Gașca Zurli se destramă. Fondatoarea grupului a făcut un apel către toți părinții

Mirela Retegan a mărturisit că piesa cântată de fiica ei în această zi specială a fost scrisă chuar de ea pe vremea când micuța ei avea doar câțiva ani după o discuție de suflet între ele, încheiată cu cel mai sincer „Te iubesc, mami”.

„I l-am trimis tatălui ei, el a făcut melodia aceasta minunată și încă de atunci, mi-am dorit să o adu cântându-l și este pentru prima oară când Maya cântă acest cântec și pentru mine contează enorm. Este cea mai frumoasă declarație pe care vrea să o audă orice mamă din gura copilului”, a povestit aceasta.

Maya este acum o tânără în toată regula, în vârstă de 22 de ani, însă Dani Oțil le-a pregătit celor două o surpriză inedită. Gazda matinalului de la Antena 1 a scos de la naftalină o poză de când aceasta avea doar câțiva ani în care apare împreună cu fiica lui Răzvan Simion, de pe litoral.

Mirela Retegan, povești de suflet de la începutul grupului Gașca Zurli. Cum arată viitorul proiectului

Fondatoarea Gașca Zurli a vorbit sincer și despre proiectul ei de suflet, care acum trece prin transformări importante. La 17 ani de când a apărut, trei dintre acotrii principali au anunțat că nu vor mai face parte din grupul care a bucurat milioane de copii în toată această perioadă.

Mirela Retegan a vorbit în nenunmărate rânduri despre cât de mult i-a schimbat viața acest proiect, deși la început nu crede că „va prinde la public”. Anii, însă, i-au demonstrat cât de multă nevoie aveau atât copiii, cât și părinții, de acest univers magic.

„Maya avea cinci ani. Proiectul Zurli s-a născut acum 17 ani. Nu aveam bani deloc, eu inventasem magazinul de lucruri gratis. Zurli, de fapt, s-a născut din dorința mea de a crea niște programe în care să îi implic și pe părinți în jocurile copiilor.

Mă duceam la zile de naștere și îi vedeam pe părinți într-un colț și copiii săreau în bile. Până când m-am dus la prima aniversare, i-am adunat pe copii, i-am organizat, am făcut o super sperbare, s-au întors toți părinții interesați de copii lor și surprinși”, a declarat Mirela Retegan, la Neatza cu Răzvan și Dani, în ediția din 8 martie 2024.

Citește și: Drama neștiută din viața Fetiței Zurli. Actrița Vero Căliman ascunde o suferință din copilărie în spatele zâmbetelor de pe scenă

În încheiere, Dani Oțil a rugat-o pe fiica acesteia să facă un exercițiu de imaginație și să spună dacă se vede ducând mai departe ceea ce mama ei a început în urmă cu aproape două decenii. Răspunsul ei sincer l-a emoționat până la lacrimi și pe prezentator.

„Momentan, nu știu să își răspund la această întrebare. Ce pot să-ți spun este că eu am crescut cu în lumea Zurli. Lumea Zurli e lumea mea. Atunci când eram plecată din țară le spuneam oamenilor că pentru mine acasă e mama și e Zurli. Birou, firma, oamenii. Eu am crescut cu toți acești oameni. Și atunci, îmi doresc ca atâta timp cât asta mă face fericită și cred că mă va face un timp bun de acum, să fac asta. Eu am resurse, am creativitate, eu cânt, joc, scriu”, a mărturisit Maya.

Și până atunci, se asigură că nu se întâmplă asta pentru că la o lună jumate îmi spune: „Mama, tu trebuie să pleci undeva, să-ți amintești că îți place foarte mult ceea ce faci”. Pentru că...vrei să-ți spun un secret? Am obosit. Și sunt foarte multe momente în care zic: Stop!”, a spus cu sinceritate Mirela Retegan

„Îmi cer scuze, mi-a intrat ceva în ochi”, a încheiat Dani Oțil, în lacrimi, momentul extrem de încărcat emoțional.