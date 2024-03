Ce a transmis Mirela Retegan după anunțul că Gașca Zurli se destramă. Fondatoarea grupului a făcut un apel către toți părinții

Mirela Retegan, fondatoarea Gașca Zurli, a transmis un mesaj emoționant după vestea că grupul se destramă. Vero Căliman și alți doi colegi au anunțat că se retrag din proiect, după 17 ani.

Cu doar puțin timp înainte de a aniversa 18 ani, Gașca Zurli este la un pas de a se destrăma. Vero Căliman, adică Fețita Zurli, și colegul Ionuț Varodi au anunțat că părăsesc proiectul care a bucurat mii de copii de-a lungul timpului. De asemenea, la scurt timp, și Răzvan Marina, cunoscut drept Truli sau Tura Vura a declarat că va pleca, după 13 ani în care a interpretat cele două roluri.

Toți trei au dezvăluit că nu se pune problema de vreun conflict, ci doar fiecare o va lua pe propriul drum, iar Mirela Retegan, fondatoarea grupului, a transmis un mesaj emoționant.

Gașca Zurli se destramă. Trei actori de bază au anunțat că au părăsit trupa Mirelei Retegan

„Dragi părinți,

Anul 2024 a venit cu provocări mari pentru mine și pentru Zurli. În proiectul nostru, lucrurile se transformă. Apar noi modalități de exprimare, altele se încheie.

Când am creat Fetița Zurli, am pus în aluatul ei cele mai frumoase ingrediente din viața mea de părinte. Am știut că din el se va naște un personaj nemuritor care o să schimbe vieți, iar viitorul mi-a dat dreptate. Au venit unul după altul Truli, Clopoțel, Zdrăngănel, Zâna Bună, Mulțumesc, Vrăjimăturica și toate celelalte personaje atât de iubite, care au colorat copilării și au făcut să cânte și să danseze oameni mici și oameni mari.

Au trecut de-atunci 17 ani. 17 ani în care personajele mele au devenit eroii copiilor noștri, indiferent cine au fost cei care au pus suflet sub masca și costumele lor de-a lungul timpului. Am bucurat mii, sute de mii de copii, am desenat milioane de zâmbete și am adus speranță acolo unde era cea mai mare nevoie de ea. Am desenat căsuțe mici și am dăruit milioane de pupici de noapte bună. Și o să continuăm să facem asta, cu orice preț, sub orice formă.

Fetița Zurli e nemuritoare. O să continue să cânte în înregistrări, să ne citească din cărțile de povești și să ne invite la joacă din raftul cu jocuri și jucării. La fel cum o să facă mereu toate personajele create de mine în ultimii 20 de ani și care vor rămâne să bucure noi și noi generații de copii. E treaba noastră, a oamenilor mari, să păstrăm magia și să avem grijă de sufletele și emoțiile celor mici.

Le sunt recunoscătoare tuturor colegilor mei care au rezistat până acum în ritmul Universului Zurli și le doresc din inimă să le iasă tot ce și-au propus ”în lumea oamenilor mari”. Știu că a fost o provocare uriașă și că, până acum, dedicarea lor a fost aici 100%. Dar trebuie să înțelegem că vine o vreme în viața fiecăruia dintre noi când ne dorim să ne căsătorim, să facem copii, să stăm în weekenduri cu familia. Și atunci, cu toții avem nevoie de schimbare.

Încă o dată, avem nevoie să ne adaptăm, să evoluăm și să ducem povestea mai departe - suntem datori față de copiii noștri să le păstrăm poveștile copilăriei vii și curate. Să continuăm să le dăruim zâmbete. Să nu-i lăsăm să sufere din cauza felului în care noi, adulții, ne grăbim uneori să le explicăm lucrurile. Așa că vin la voi, oamenii mari, cu o mare rugăminte: aveți grijă de emoțiile celor mici. Nu le stricați povestea. Nu le spuneți lucruri în felul în care o faceți cu colega de la birou. Un copil nu are nevoie să știe ca Moș Crăciun e actorul îmbrăcat într-un costum. El are nevoie să creadă în poveste. Ei au nevoie să descopere lumea oamenilor mari, rând pe rând, poveste cu poveste.

Cu oamenii care le-au dat viață până acum personajelor o să ne mai întâlnim la evenimentele speciale. Misiunea noastră e să mergem mai departe, fie că umplem lumea de mascote Zurli, fie că vă provocăm pe toți la noi și noi proiecte. După filmul artistic Superpietonii Zurli, pregătim o serie de desene animate, un personaj nou “IniMioara- doctorița copiilor” si o provocare imensă: vrem să ducem veselia și bucuria Zurli, în TOATE orașele din România. Din 311 in 17 ani am ajuns doar în 40. Vrem să ajungem și în Rovinari, Sighetul Marmației, Mizil sau Sânnicolau Mare.

De 17 ani, merg înainte, cu alți și alți oameni buni lângă mine. Am construit un spațiu sigur și vesel în viețile copiilor români, un partener de joacă al tuturor celor din familii obișnuite, dar și din centre de bolnavi, al celor speciali, din țară, Diaspora și Moldova. Acum, îmi doresc să vă simt lângă mine pe voi, cei mai înțelepți și iubitori părinți. Știu că o să fiți acolo, știu că o să-mi fiți sprijin așa cum îmi sunteți de fiecare dată.

Vă mulțumesc pentru toate mesajele de încurajare. Eu vă promit că nu mă opresc, mai ales acum, când o am lângă mine pe Maya. Iar alături de noi sunteți voi, părinții care știu să aibă grijă de emoțiile copiilor noștri.

Împreună, ducem povestea mai departe.

Din toată inima, Mirela Retegan”, a fost mesajul oficial postat pe conturile de pe rețelele sociale Gașca Zurli.

Ulterior, fondatoarea grupului care a bucurat copiii din toată țara, a revenit cu încă un mesaj pe contul ei. Aceasta a făcut un apel la toți părinții să nu le „strice povestea” copiiilor lor.

„Vin la voi, oamenii mari, cu o mare rugăminte: aveți grijă de emoțiile celor mici. Nu le stricați povestea. Nu le spuneți lucruri în felul în care o faceți cu colega de la birou. Un copil nu are nevoie să știe ca Moș Crăciun e actorul îmbrăcat intr un costum. El are nevoie să creadă în poveste. Ei au nevoie să descopere lumea oamenilor mari, rând pe rând, poveste cu poveste”, a ținut să spună Mirela Retegan

Cum a anunțat Vero Căliman că renunță la Fetița Zurli

Veste că Vero Căliman cunoscută pentru rolul principal din Gașca Zurli părăsește grupul a surprins pe toată lumea. Timp de 17 ani, tânără, în vârstă acum de 35 de ani, a adus zâmbete pe chipurile copiilor din toată țara cu energia sa, însă vocea ei inconfundabilă nu va mai fi auzită de acum încolo.

Aceasta a mărturisit că se desparte cu greu de rolul care a făcut-o atât de iubită, dar că a sosit momentul să o ia pe propriul drum.

„De peste 15 ani, fetița din mine s-a antrenat și a făcut gimnastica artistică, până când a ajuns la Olimpiadă. Acum este timpul să se retragă, pentru că femeia Veronica merită și ea o șansă. Vă rog să mă credeți că am sufletul în pioneze și că nu mi-a fost deloc ușor să fac această alegere. Întâlnirile cu voi și iubirea din ochii copiilor mi-au dat putere și energie să continui chiar și atunci când simțeam că nu mai pot. Părinților vreau să le mulțumesc pentru încredere, pentru că și-au lăsat copiii să se joace cu mine și cu colegii mei. Relația mea cu cei mici este nemuritoare, mi se par sincer cele mai minunate creaturi de pe pământ, și voi continua să păstrez și să hrănesc această relație specială prin toate proiectele în care mă voi implica în viitor. Vă țin la curent!

Viitorul sună Vero”, a scris aceasta în mediul online.

