Drama neștiută din viața Fetiței Zurli. Actrița Vero Căliman ascunde o suferință din copilărie în spatele zâmbetelor de pe scenă

Actrița Vero Căliman, care de 10 ani îi dă viață mult îndrăgitului personaj Fetița Zurli, asunde o mare tristețe în spatele zâmbetului pe care îl afișează pe scenă. În cadrul podcastului Fain și Simplu, Vero Căliman a povestit că în timpul spectacolelor cu Gașca Zurli ea se gândește la tatăl său care a murit pe când ea era copil.

„Din păcate eu sunt o fiică fără tată. Ca să explic, tatăl meu a murit când eu aveam 7 nai și asta în mine alsat un gol pe care probabil pe care nu o să reușesc să-l acopăr niciodată. Fetița Zurli e terapie pentru mine și cred că de-asta reușește să atingă atât de mulți copii și atât de mulți părinți, pentru că e adevărat ce se întâmplă acolo. Mirela Retegan a văzut acest personaj într-un fel, după care el s-a modelat și e o combinație între experiența mea de fetiță și experiența ei de mamă.

De fiecare dată când urc pe scenă și cânt cântecele acela și îi văd pe oameni cum se emoționează și simt, eu mă gândesc că ok, înțeleg de ce a trebuit să te duci, tata! Și mi-l imaginez. L-am desenat pe toți pereții sălilor de spectacole in România. La el mă gândesc în timpul spectacolelor, mai ales când cânt acele cântece de emoție și îmi imaginez cum ar fi fost dacă ar fi fost lângă mine”, a povestit Vero Căliman (Fetița Zurli) într-un dialog cu Mihai Morar.

Vero Căliman (Fetița Zurli), povești despre viața sa. Ce tristețe ascunde

Vero Căliman, originară din Roman, a povestit cum în copilărie a făcut gimnastică, însă după moartea tatălui său, mama sa a decis ca ea să renunțe la școala de gimnastică de la Deva.

„De la 5 ani am început să fac gimnastică, iar la 6 am fost acceptată la școala de gimnastică de la Deva, unde se pregătea lotul national. La 7 ani locuiam într-un internat cu alte 20 de fete în camera. Părinții mă puteau vizita o dată pe lună. Era foarte greu, dar în același timp iubeam tot ce ținea de locul ăla. Totuși, experiența acea mi-a furat un an din viața tatălui meu. Ultimul an din viața lui, eu nu am mai fost aproape de el.

Din fericire, până atunci eram Stan și Bran. El iubea muzica, era un om vessel. Eu eram ca un breloc pentru el. Unde se ducea, cu băieții duminica, oriunde, eu eram acolo. Era spectacol peste tot unde mergeam. A murit când eram în vacanța de vară. A fost foarte rapid. Am aflat că era bolnav cu două luni înainte. În două luni am apucat să-l vizitez la spital o dată și după aia a fost. Pentru mine tata a rămas partenerul de joacă de la 6 ani. Și a fost primul care m-a încurajat să-mi folosesc imaginația”, a povestit Vero Căliman la podcastul lui Mihai Morar.

„După ce s-a dus tata mama cred eu că scuza ei e că nu-și mai permitea material, dar a și vrut să mă aducă acasă în clasa a doua. Nu-mi doream. Pentru mine atunci s-a rupt lumea”, a mai spus Vero Căliman la podcastul Fain și Simplu.

