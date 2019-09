Neatza cu Răzvan și Dani. Dani Oțil, accident teribil la Transilvania Rally 2019: Am lovit un cap de pod

Dani Oțil, prezentatorul de la "Neatza cu Răzvan și Dani", a povestit, în direct, cum a ieșit în decor la Transilvania Rally. Deși mașina a fost grav avariată, prezentatorul a scăpat nevătămat.

„Ramona dacă te-aș invita la nunta mea, cam cât ai pune la plic?” a întrebat-o Dani Oțil pe Ramona Olaru. Aceasta i-a dat răspunsul potrivit colegului său : „Aș pune, 3-4 mii tot aș pune. Nu mă uit la bani pentru fericirea ta.” , Dani s-a declarat fericit : „Oficial ești invitată, dar încă nu fac nunta, dă-mi banii de acum.”

Prezentatorul Dani Oțil de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a fost prezent în acest week-end la Transilvania Rally, unde a fost implicat într-un accident.

„Putea fi mult mai nasol, eu doar am atins un cap de pod, nu l-am lovit tare. Capul de pod m-a trimis în pădure, am coborât mult în pădure și noroc că râul mi-a fost prieten, nu am lovit nimic major în pădure. A fost destul de nasol.” , a povestit Dani Oțil.

