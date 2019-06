Lecţie de viaţă! Deşi este aproape orb, își dedică viața sportului și copiilor cu probleme: „Încercăm să nu ținem cont de dizabilitatea pe care o avem”

Alpinistul român Teofil Vlad a reuşit să atingă vârful Everest, cel mai înalt punct de pe Pământ! Alături de el, la Neatza cu Răzvan şi Dani a venit şi Răzvan Nedu. Acesta face parte din Lotul Naţional de Paraclimbing şi, deşi vede doar 1%, s-a apucat acum trei ani de escaladă.

Alpinistul român Teofil Vlad a reușit să atingă vârful Everest, cel mai înalt punct de pe Pământ, cu o altitudine de 8848 de metri deasupra nivelului mării.

„Visul meu de a ajunge pe Everest e de peste 20 de ani, cam de când am început să merg pe munte. Pe 22 mai am ajuns e vârful de 8848 de metri. Nu aș vedea lucrurile astea ca pe o superperformanță, vorbind din punct de vedere sportiv. Ascensiunea mea a avut ca scop promovarea Asociației Climb Again, din care Răzvan face parte. Sunt impresionat de munca lor și de rezultatele lor”, a povestit Teofil Vlad.

Răzvan Nedu vede doar 1%, dar s-a apucat, acum trei ani, de escaladă.

„Încercăm să nu ținem cont de dizabilitatea pe care o avem și să facem mișcare. Unii dintre noi, printre care și eu, o spun cu mândrie, reprezentăm România la competiții internaționale”, a explicat Răzvan Nedu.

Răzvan Nedu are un obiectiv ambițios: „Mi-aș dori să reprezint România la prima Paralimpiadă. Escalada va deveni sport olimpic, din 2020.”

Întrebat de Dani Oțil despre cum crede că arată oamenii și ce înseamnă pentru el frumusețea, răspunsul lui Răzvan a fost, cu adevărat, emoționant:

„Frumusețea nu constă în exterior ți în felul în care arăți, ci în ceea ce faci și în felul în care te comporți. Din punctul ăsta de vedere, pot spune că lucrez cu foarte copii frumoși.”

