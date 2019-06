Neatza cu Răzvan și Dani s-a mutat în mijlocul Deltei Dunării! Matinalii au ajuns în platou cu barca cu motor. Cătălin Oprișan i-a așteptat cu o freză specială - Video

Neatza cu Răzvan și Dani s-a mutat în mijlocul Deltei Dunării, pe Brațul Sulina. Cei doi prezentatori ai emisiunii, Răzvan Simion și Dani Oțil, și-au făcut intrarea în platou cu o barca cu motor.

„Am mai fost în situația în care am venit cu bicicleta la muncă, am încercat și cu metroul, am venit cu mașina, am venit cu mașina altuia, dar niciodată n-am mai venit cu barca”, a spus Dani Oțil.

Cătălin Oprișan, redactorul șef de la a1.ro, care i-a așteptat pe Răzvan Simion și Dani Oțil alături de Amalia, Ramona și Diana Stejereanu, s-a pregătit cu o freză specială. „Este freza pentru comitetul de primire. Nu pot să îmi bat joc”, a spus el.

Este pentru prima oarã când o emisiune din România transmite, live, din locul considerat unul dintre cele mai spectaculoase din Europa şi inclus de UNESCO în circuitul rezervaţiilor mondiale ale biosferei.

În această săptămână, de luni până vineri, timp de patru ore, echipa matinalilor le va oferi telespectatorilor reţete delicioase cu peşte, ponturi de vacanţã şi împreunã cu invitaţii surprizã vor descoperi cele mai frumoase locuri din rezervaţia naturalã.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Neatza cu Răzvan şi Dani, nu e panica :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/neatza-cu-razvan-si-dani şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/neatzacurazvansidani/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/NeatzaAntena1.

➡️ 😎 Toate ediţiile matinalului Neatza cu Răzvan şi Dani le găseşti integral pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/4oYQSJo. Poţi urmări şi LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Intră acum!