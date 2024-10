Pe ce aplicații de pe telefon stă Ramona Olaru cel mai des și ce face ca să rămână mereu conectată la internet

Accesul la internet pe telefonul mobil este important pentru a rămâne conectat, informat, dar și ca să îți faci treaba, așa cum e în cazul Ramonei Olaru. Iată care sunt avantajele portării la DIGI!

La rubrica „Ce vrea telefonul meu” de la Neatza cu Răzvan și Dani din 16 octombrie 2024, Florin Ristei a provocat-o pe Ramona Olaru să arate media din ultima săptămână a timpului petrecut pe telefonul mobil.

Cu abonamentele DIGI, Ramona Olaru rămâne mereu conectată fără să mai caute wi-fi gratuit

Cât timp o ajuta pe Ramona Olaru să afle câte ore petrece în medie pe telefonul mobil, Florin Ristei a povestit despre campaniile de la DIGI.

„Ai net inclus în roaming în spațiul european extins la doar doi euro pe lună și cel mai scump abonament îl găsești la maxim cinci euro pe lună”, a transmis el în ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 16 octombrie 2024.

„Media zilnică șase ore și 20 de minute! Singura aplicație care nu îți folosește internetul sunt pozele”, a mai spus Florin Ristei, după ce s-a uitat în telefonul Ramonei Olaru.

„Folosesc toate aplicațiile la care am nevoie de internet. În primul rând, rețelele de socializare. Rup Instagramul, pentru că acolo lucrez foarte mult. La cameră nu am nevoie de internet, dar în celelalte variante am nevoie de internet”, a adăugat Ramona Olaru, care a precizat că are mare nevoie de internet ca să își facă treaba.

„Întotdeauna ai nevoie de internet, mai ales dacă ești într-o țară străină. E bine să ai roamingul activat, să ai și o opțiune bună la roaming, să nu te trezești cu facturi de sute de euro, pentru că este destul de scump. Pe site-ul celor de la DIGI găsiți toate informațiile. Cel mai mic abonament pleacă de la doi euro pe lună și cel mai scump ajunge la cinci euro și include net și minute nelimitate plus internet în roaming. Poți să faci ce vrei, inclusiv hotspot iubitei tale care face exces de poze. Cu DIGI ai acoperire maximă pentru călătoriile tale și ai bucuria de a fi mereu conectat fără să mai cauți wi-fi gratuit”, a prezentat Florin Ristei avantajele portării la rețeaua DIGI.

Alege abonamentele DIGI și beneficiază de internet nelimitat și acoperirea #1 în România

Pe lângă acoperirea #1 în România, abonamentele DIGI oferă minute și internet nelimitat cu viteză bună. Totul de la 2 euro pe lună!

Abonamentul de 2 euro de la DIGI include:

200 minute nationale și în roaming SEE

nelimitat net, minute și sms în rețea

5G

Net mobil ultrarapid.

Cel mai mare abonament costă 5 euro și are net și minute nelimitate în roaming. Abonamentul optim nelimitat, de doar 5 euro, e ideal pentru vacanțe, pentru a naviga pe internet și a vorbi cu cei dragi. Acesta oferă minute nelimitate în roaming SEE și 5,5 GB net. Tarile membre SEE sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Insulele Canare, Insulele Azore, Insula Madeira, Insula Martinica, Guiana Franceza, Guadelupa, Reunion, Croatia, Mayotte, Norvegia, Islanda, Lichtenstein.

În cazul țărilor non-UE, taxarea se face la fiecare 60 de secunde de convorbire atat pentru efectuarea cat si pentru primirea apelurilor. Află mai multe detalii de pe site-ul DIGI.