Premieră la Super Neatza cu Răzvan şi Dani – transmisiune live dintr-un showroom de mobilă

Cel mai urmărit matinal din România, Super Neatza cu Răzvan şi Dani face casă bună cu distracţia şi bifează vinerea aceasta o nouă premieră – o transmisiune live, vreme de patru ore, dintr-un showroom de mobilă. Echipa emisiunii le arată telespectatorilor cum ar arăta casa ideală în viziunea Super Neatza, cu camere personalizate pentru fiecare dintre ei şi le oferă premii cu totul şi cu totul speciale – mobilă pentru întregul apartament, living sau dormitor.

„De-a lungul celor 13 ani de Neatza am bifat tot felul de provocãri şi mutarea emisiunii în locaţii dintre cele mai neconvenţionale. Am fost la mare, la munte, am fost în mall-uri, am transmis de afarã, din aer sau de pe apã, acum a venit vremea unei noi premiere. Suntem primii care transmitem live dintr-un showroom de mobilă. Telespectatorii vor avea astfel ocazia să vadă cum ar arăta casa ideală în viziunea Neatza – o cameră de sportiv pentru Dani, o cameră elegantă pentru Răzvan, o cameră amenajată în stil rock pentru Florin sau una cu accente jucăuşe pentru Ramona, Bineînţeles, Vlăduţ va avea propria lui bucătărie, iar rubricile noastre, precum Profesorii Trăsniţi sau Magicianul vor fi şi ele tot din casă nouă!”, a declarat Elena Pãun, producãtoarea matinalului de la Antena 1.

După mai bine de un an în care o astfel de relocare nu a mai fost posibilă, echipa matinalului reia tradiţia transmisiunilor inedite: „Evident, ca orice român care îşi doreşte să iasă din „cutiuţă”, noi ieşim după mai bine de un din studio. A fost un an greu, în care n-am făcut nicio relocare, aşa că după mult mult timp, ca orice afectat de pandemie, ne bucurăm să ieşim din nou. Pe de altă parte, abia aştept să văd cum arată camera mea, cu atât mai mult cu cât, la sfârşitul emisiunii, o familie va primi mobilă pentru întregul apartament. Aşa că peste cinci sau zece ani, cineva din România va putea spune atunci când primeşte invitaţi – <<uite, mobila asta este de la Neatza!”, a declarat Dani Oţil.

De-a lungul timpului, îndrãgita echipã a matinalului nu s-a dat în lãturi de la nimic; au făcut emisiunea de la mare sau de pe pârtia de schi, au transmis de pe apã sau din aer, au locuit o sãptãmânã într-un mall în scopuri caritabile şi şi-au transformat platoul emisiunii în cele mai spectaculoase decoruri, ori de câte ori au avut ocazia. Printr-o desfășurare incredibilă de forțe, au reuşit chiar să construiască un platou exceptional în unul din cele mai spectaculoase locuri din Europa, o insulă în inima Deltei Dunării, inclusă de UNESCO în circuitul rezervaţiilor mondiale ale biosferei, marcând astfel o nouã premierã în televiziune sau au transmis live din cel mai mare centru logistic din Sud-Estul Europei.