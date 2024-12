Neatza cu Răzvan și Dani, 13 decembrie 2024. Cum arată un meniu „de buget” pentru sărbătorile de iarnă. Sfaturi de la Prăjiturela

În ediția din 13 decembrie 2024 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Prăjiturela, food blogger, a oferit sfaturi despre cum să optimizezi bugetul și să economisești atunci când alegi produsele pentru masa de Crăciun.

De sărbători, masa festivă devine centrul fiecărei familii, iar bucuria de a savura preparate delicioase alături de cei dragi este de neprețuit. Prăjiturela, împreună cu Carrefour, aduce un strop de magie culinară cu un meniu complet, accesibil și plin de savoare, care transformă fiecare moment într-o amintire prețioasă, prezentat și la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

Citește și: Neatza cu Răzvan și Dani, 10 decembrie 2024. Idei pentru masa de Crăciun. Cum arată meniul tradițional propus de Prăjiturela

Prăjiturela, sfaturi despre cum economisim atunci când alegem produsele pentru masa de Crăciun

Dacă în ediția trecută a adus un meniu tradițional, de această dată, Prăjiturela a mers pe un meniu „în buget”.

„Tot meniul acesta pentru patru-șase persoane a costat 253 de lei. Am pus și carne și cartofi, cum le place românilor. Castraveți murați. Aici am o ruladă specială. Nu trebuie să uităm de legume (...) Și aici avem un cozonoc. Eu am o slăbiciune pentru cozonacul cumpărat”, a dezvăluit Prăjiturela, food blogger, la Neatza cu Răzvan și Dani, din 13 decembrie 2024.

„În primul rând, mă gândesc la carne. Să iau o bucată de carne mai mare, la vrac, macră. Ca și garnitură, cartofii sunt tot timpul o opțiune bună, o salată și la aperitiv am preferat să adun toate chestiile de pe un platou într-o ruladă. E foarte sățioasă, mănânci o porție și te-ai săturat!”, a dezvăluit Prăjiturela trucurile sale atunci când vine vorba despre optimizarea bugetului de sărbători.

În ceea ce privește desertul, Prăjiturela a mărturisit că preferă să cumpere un cozonac, iar ce îi mai rămâne din el amestecă cu lapte și ouă. A doua zi se bucură de o prăjtură perfectă!

Cu ingrediente la îndemână și rețete simple, dar de impact, Prăjiturela ne demonstrează că sărbătorile pot fi deopotrivă bogate în arome și prietenoase cu bugetul. Fiecare preparat din acest meniu este creat pentru a aduce zâmbete pe chipurile celor dragi, fără griji financiare.

Tot ce aveți nevoie – de la carne fragedă și legume proaspete până la produse de panificație – te așteaptă în magazinele Carrefour. Iar datorită prețurilor avantajoase, oricine poate deveni un adevărat chef, la fel ca Prăjiturela, creând un festin care celebrează bucuria de a fi împreună.

Pentru mai multă inspirație, urmăriți rețeta din video.

Antreu: Ruladă cu spanac

Un antreu spectaculos și plin de culoare, rulada cu spanac este nu doar delicioasă, ci și foarte accesibilă. Ingredientele sunt la îndemâna oricui și pot fi achiziționate din magazinele Carrefour.

Ingrediente:

3 ouă Filiera Calității Carrefour La Piață

100 g făină albă de grâu Carrefour Classic

10 g praf de copt

300 g spanac Simpl

100 g sfeclă murată Carrefour Clasic

Un praf de sare

Pentru cremă:

400 g mascarpone sau cremă de brânză

200 g cotlet haiducesc feliat

100 g roșii

½ castravete

Sare și piper după gust

Mod de preparare:

1. Mixați ouăle, adăugați spanacul opărit și scurs bine.

2. Integrați făina amestecată cu praful de copt, apoi omogenizați compoziția.

3. Turnați aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și presărați bucățele de sfeclă.

4. Coaceți timp de 20 de minute la 180°C. Rulați blatul cât este cald și lăsați-l să se răcească.

5. Întindeți crema de mascarpone, adăugați cotletul haiducesc, feliile de roșii și castravete. Rulați din nou și dați la rece.

Rezultatul? O ruladă gustoasă, care arată minunat pe masă și este pe placul tuturor.

Fel principal: friptură de porc la cuptor cu sos și piure de cartofi

Pentru felul principal, Prăjiturela propune o friptură fragedă și aromată, acompaniată de un piure cremos și castraveți murați, o combinație care îmbină tradiția cu simplitatea.

Ingrediente:

Mod de preparare:

1. Condimentați spata de porc cu sare, piper și cimbru.

2. Într-o tavă puneți legumele tocate grosier, turnați vinul, iar peste ele puneți bucata de carne.

3. Coaceți 2 ore acoperită cu folie alimentară și încă 30 de minute descoperită la 200°C.

4. Blenduiți legumele cu lichidul din tavă pentru a obține un sos delicios.

5. Preparați piureul făcând cartofii fierți cremoși cu unt și lapte.

Serviți friptura alături de piure, sos și castraveți murați – o masă sățioasă și plină de savoare.

Desert: cozonacul – esența sărbătorilor în fiecare felie

La final, masa este întreagă cu un desert tradițional: cozonacul. Deși simplu, el este simbolul sărbătorilor și poate fi cumpărat din gama Carrefour Drag de România, perfectă pentru toate gusturile și bugetele.

Sărbătorile sunt despre bucuria de a fi împreună, iar masa festivă este inima acestor momente speciale. Cu rețetele propuse de Prăjiturela, simple și accesibile, și cu ingrediente de calitate la îndemână, orice masă devine un prilej de sărbătoare autentică. Lăsați aromele, culorile și texturile să vorbească de la sine și să creeze amintiri de neuitat alături de cei dragi.

Citește și: Cum să împodobim casa de Crăciun cu mai multe tematici. Ce a aflat echipa Super Neatza din magazinul Leroy Merlin