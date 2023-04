Ramona Olaru a dezvăluit cum se înțelege cu Cuza, în afara emisiunii. Cei doi au început să lucreze împreună după despărțire

Ramona Olaru și Cuza au avut o poveste de dragoste tumultuoasă cu despărțiri și împăcări. Și-au acordat multe șanse, însă, au ajuns inevitabil la despărțire după mai mulți ani de relație. La scurt timp de la despărțire, cei doi au apărut împreună în cadrul emsiunii „Neatza de weekend”, iar Ramona a vorbit deschis despre relația lor din perioada aceea. Asistenta a spus fără menajamente că i-a fost greu să-l vadă zi de zi.

Ramona Olaru nu crede în prietenia de după o relație amoroasă: „Dacă tu n-ai fost ok cu mine în perioada în care mă cunoșteai...”

Asistenta de la Neatza Cu Răzvan și Dani spune că nu crede în prietenia dintre doi foști iubiți.

Iar ea a uimit cu acest lucru, mai ales că ea și Cuza sunt colegi de platou la Neazta. Pare că se înțeleg de minune, însă Ramona Olaru a povestit cu sinceritate cât de greu i-a fost să colaboreze cu el.

Ameri Nasrin: Există prietenie după o relație de iubire?

Ramona Olaru, impresionată de gestul unui tânăr făcut în plină stradă. Vedeta a povestit totul: „M-a făcut să plâng”

Ramona Olaru: Nu, nu! Eu cu bărbații cu care am fost în relații nu mai am nicio legătură, de nicio natură. De ce aș avea? Dacă tu n-ai fost ok cu mine în perioada în care mă cunoșteai, cum ai putea fi după aceea? Ce mai ai tu să-mi dai?

Cum se înțeleg Ramona Olaru și Cuza, de fapt. Asistenta de la Neatza a spus adevărul

Ramona Olaru și Cuza au dat de înțeles că au rămas în relații bune după despărțire, mai ales că la scurt timp de la despărire au apărut în aceeași emisiune. Însă Ramona spune că acea perioadă a fost una grea pentru ea, însă acum au o relație de colegialitate.

Ameri Nasrin: Dar bine, uite, o relație frumoasă, dacă îmi permiți, de amiciție/colegialitate e cu fostul iubit, Cuza

Cum s-a terminat relația dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu: „Pur și simplu am dispărut”. Ce a mai dezvăluit asistenta tv

Ramona Olaru: E de colegialitate. Putem conviețui (n. red – la locul de muncă), dar nu putem vorbi în afara platoului. Ce spuneam mai devreme, dacă în perioada cât ai fost lângă mine nu ai avut lucruri bune și normale în legătură cu mine, cu siguranță de atunci nu o să ai. Și plus că am chestia asta, ce a fost în trecut, de ce să mai car după mine? Ce poți tu să îmi mai dai, ce lecție, ce sfat?”

Ameri Nasrin: A fost o situație jenantă la început (n. red situația cu fostul ei iubit, Cuza)?

Ramona Olaru: Nu, n-ai. Da, foarte rău. A fost rapid, atunci, n-aveai timp să te aduni. Noi ne-am despărțit și duminica lucram împreună. A fost un test pe care l-am depășit, dar extrem de greu în primele luni. După aceea a fost o alegere să nu mă mai duc duminica, nu mai puteam fizic, am rugat cu cerul și cu pământul. Și a ajutat și lucrul acesta. Dar nu că mai era iubire, dar era incomod”, a povestit Ramona Olaru în cadrul podcast-ului „Ameritat”.