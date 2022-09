Ramona Olaru se pregătește să își cumpere o casă. Cum vrea să arate imensa locuință și ce pretenții are

Ramona Olaru are o carieră de succes în lumea mondenă, în televiziune, iar acum are planuri mari pentru ea. Frumoasa prezentatoare tv își dorește să-și achiziționeze o casă și a vorbit deschis despre acest vis.

Ramona Olaru s-a mândrit cu viitoarea sa locuință. Cum va arăta casa

Ramona Olaru are o relație foarte frumoasă și serioasă cu Cătălin Cazacu. Cei doi petrec foarte mult timp împreună și par să ducă relația la un alt nivel. Iată că acum, vedeta se gândește seros să-și achiziționeze o locuință mare, cu 3 camere și două băi.

Însă fanii au fost surprinși să afle că vedeta plănuiește să amenajeze o cameră exclusivă pentru pisici.

”3 dormitoare, două bani, nu e enorm. Cameră specială pentru pisici, cu baia lor specială. Urmează să-l învăț să se urce pe vasul de toaletă”, a mărturisit Ramona Olaru, potrivit spynews.ro.

Cum a fost cerută în căsătorie Ramona Olaru de către Cătălin Cazacu. Sportivul a început să plângă!

Se pare că întreg momentul a fost unul atipic, cu momente amuzante și replici care au făcut deliciul admiratorilor celor doi. Cătălin Cazacu s-a gândit, cel mai probabil, la discursul din timpul cererii, însă se pare că zicala potrivit căreia socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg este cât se poate de actuală.

Sportivul a cam uitat replicile, însă a avut noroc că Ramona Olaru s-a amuzat pe marginea subiectului și i-a oferit și marele „Da”, semn că cei doi se potrivesc de minune și sunt pe aceeași lungime de undă, chiar și atunci când lucrurile nu merg tocmai perfect.

Mai mult decât atât, iubitul asistentei de la Neatza cu Răzvan și Dani s-a emoționat atât de tare încât i-au dat și lacrimile, după ce s-a pus în genunchi în fața ei. Cu toate acestea, la final, Cazacu i-a dat iubitei lui și o replică acidă, în glumă.

„A fost foarte simplu! S-a pus în genunchi și a uitat ce a avut de zis, apoi a început să plângă. Eu i-am spus să zică ceva, ca să înțeleg și eu de ce s-a pus în genunchi. Mi-a spus că dacă vreau să fiu soția lui și i-am zis: „Ok, dar cu mine ce vrei?”, apoi am zis că vreau. La final mi-a zis: „Mă-ta!”. A fost foarte amuzant”, a povestit Ramona Olaru în timpul emisiunii matinale, potrivit Spynews.

La rândul său, Cătălin Cazacu a mărturisit că întreaga scenă a avut loc destul de spontan, de aici și marile emoții care l-au încercat.

„A fost o chestie pe care o gândeam de ceva vreme, nu am programat nimic, în ultima zi înainte să plec am luat inelul, pentru că știam exact cum și-l dorea. Am avut noroc să găsesc exact ce căutam.

Nu am pregătit momentul, ci de când am ajuns am purtat inelul în buzunar și când am simțit momentul m-am pus în genunchi. Ea nu a simțit nimic”, a povestit și Cătălin Cazacu, pentru sursa anterior menționată.