Ce spunea Ramona Olaru despre o nouă căsnicie înainte cu câteva săptămâni să fie cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu

La emisiunea Roata Vedetelor, care poate fi urmărită AICI, Ramona Olaru spune că se bucură pentru că s-a căsătorit devreme.

”Mă bucur pentru că am avut timp să divorțez până la 30 de ani. Păi abia apoi înțelegi ce înseamnă treaba asta. Ai trecut prin asta, știi ce înseamnă, nu mai ești fiartă ”hai, să mai găsesc, să mă mărit, să fac, să fiu mireasă”. Nu mai ești fiartă pe treaba asta. Ai făcut-o, după aceea te bucuri de viață liniștită și te bucuri cu o mentalitate mai avansată.”, a zis Ramona.

Ce declarații făcea Ramona Olaru despre căsătorie înainte să se logodească cu iubitul Cătălin Cazacu

La Roata Vedetelor, Ramona Olaru sublinia faptul că nu exclude să se căsătorească din nou, dar că acest lucru nu este o prioritate pentru ea.

”Deci acum nu mai e o prioritate pentru tine chestia asta”, a zis Beatrice Soare, gazda emisiunii și vecina de la Superneatza cu Răzvan și Dani a aprobat.

”Nu, nici nu exclud, dar nu mai este o prioritate. Da, asta este o greșeală pe care mă bucur că am făcut-o (n.r. la mariajul avut)”, a explicat Ramona Olaru.

Ce fel de relație au Ramona OLaru și Cătălin Cazacu

”Mă iubește din toată inima lui, dar nu e neapărat pasiune. E mai bărbat, nu știu cum să-ți zic. E chiar bărbat. (...) El mă iubește cu o foarte mare pasiune, așa (n.r. arată cu brațele), dar dacă te referi fizic și apropiere așa, nu e neapărat pasiune, cât este mai mult sticky. Lipicios, toată ziua să stea cu mâna pe mine, toată ziua să mă ia în brațe, toată ziua să mă pupe.

Nu prea îmi place. Îmi place într-o anumită măsură, dar am nevoie de spațiul meu. Eu am nevoie de zile în care pur și simplu plec la mine acasă și nu mai vorbesc cu el 2 sau 3 zile că vreau să stau eu singură cu mine și cu pisicile mele. Sau chiar și fără pisici. Îi dau pisicile, ține-le, că vreau să stau singură. Eu chiar am nevoie de my time, să mă duc acasă, să stau așa. Nimic, fără televizor, fără telefon.”, a zis Ramona Olaru despre relația cu iubitul ei Cătălin Cazacu la emisiunea Roata Vedetelor de pe AntenaPlay.

