Ramona Olaru și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce surpriză i-au pregătit colegii săi de la Neatza cu Răzvan și Dani

Ramona Olaru a avut parte de surprize la ceas aniversar. Frumoasa „vecină” de la Neatza cu Răzvan și Dani a fost întâmpinată cu un tort spectaculos, cu flori, dar și cu urări emoționante. De cum a început matinalul, Răzvan Simion i-a adus tortul care avea lumânări cu vârsta 26:

„26? La asta chiar nu m-am așteptat. Ce drăguț!”, a spus Ramona în timp ce Răzvan Simion aprindea lumânările.

„La mulți ani, Ramona! Bine ai venit în viețile noastre acum 3 ani și jumătate! Acesta este tortul care spune exact vârsta pe care o împlinești: 26”, i-a spus Răzvan Simion Ramonei Olaru.

Ulterior, Dani a apărut cu o Floarea Soarelui:

„Pentru că orice sărbătoare are nevoie de flori. Tu ești soarele nostru. Ți-am adus o Floarea Soarelui. În realitate, a întârziat curierul cu florile acelea multe. Ți le dăm mai târziu”, a spus Dani Oțil.

Ramona Olaru, mărturisiri emoționante la împlinirea vârstei de 33 de ani

„Viața abia acum începe pentru tine, până acum a fost doar analizarea teritoriului. Tu ne-ai zis că nu ești perfectă, dar noi credem că ești ediție limitată, drept pentru care îți urăm tradiționalul La mulți ani”, i-a spus Răzvan Simion, iar vecina a mulțumit, vizibil emoționată.

Ramona Olaru a venit și cu vorba ei de la 8 și un pic: „Cu cât înaintez în vârstă îmi dau seama că am mai mulți ani în oglinda retrovizoare decât în parbriz”, însă Răzvan Simion a contrazis-o și i-a spus că e tânără ca un „boboc de trandafir”.

Întrebată ce-și dorește de la noul an din viața sa, Ramona Olaru a mărturisit că de când face parte din ehipa d ela Neatza viața sa este mai bună, așa că nu are ce să-și dorească mai mult:

„La mine oricum fiecare an a fost mai bun de fiecare dată, de când sunteți voi în viața mea. Îmi vine să plâng. Ați contribuit la formarea și la maturizarea mea. Am învățat foarte multe lucruri de la voi și nu am ce să-mi doresc mai mult de atât”, a spus Ramona Olaru vizibil emoționată.

Ulterior, Ramona Olaru a publicat pe contul său de Instagam o fotografie cu tortul, în care le-a explicat fanilor că vârsta reală pe care o împlinește este de 33 de ani.

„33. Ce vedeți e doar o glumă internă”, a scris Ramona Olaru în dreptul fotografiei.

Ce mesaj i-a transmis Cătălin Cazacu Ramonei Olaru, de ziua ei

Și iubitul Ramonei, Cătălin Cazacu, a transmis un mesaj emoționant de ziua iubitei sale:

Ea e Ramona Olaru, de mulți ani îmi e prietenă și de ceva timp îmi este jumătate, deși am știut tot timpul că ea este femeia pe care am căutat-o toată viață a durat ceva timp până să ne facem “rău” reciproc și să lăsăm pe alții în pace. Am învățat multe prostii de la ea dar cel mai mare lucru pe care m a învățat a fost să iubesc și pt asta o să o respect toată viața. Azi e ziua ei, face 33 de ani, nu mai e chiar tânăra și o mai și dor oasele…..asta vede ea de unde stau eu văd doar că de la an la an arată tot mai spectaculos și că pt mine este “cea mai perfectă”…. Mda La mulți ani Ramona.