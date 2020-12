Rețetă de supă cremă de cartofi cu praz, gătită de Nicolai Tand la Neatza cu Răzvan și Dani

500 gr cartofi

500 gr praz

1 ceapă

1 legătură ceapă verde

ulei de măsline

unt

sare și piper

smântână lichidă

usturoi

Pentru sosul de mărar:

2 legături mărar verde

2-3 linguri ulei de măsline

2-3 linguri supă

Pentru decor:

cartofi răzuiți pentru chipsuri

tăiței de orez

Mod de preparare pentru Rețeta de supă cremă de cartofi cu praz

Nicolai Tand are un mod specific de a prepara atât supa cremă cât și elementele pe care le adaugă în timpul servirii. De exemplu, majoritatea am fi tentați să adăugăm mărar în sup, spre final, pentru că mărarul merge de minune cu cartofii, dar dintre verdețuri, este cel mai puțin agreat. Dar pentru a profita, totuși de aroma lui plăcută, Nicolai a recurs la o modalitate mai aparte de a-l adăuga.

