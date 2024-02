Ruby și bunica ei, apariție emoționantă la Neatza. Mamaia Gherghina l-a ținut strâns de mână pe Răzvan: „M-a crescut din fașă”

Cu ochii umezi și vocea tremurândă, Ruby a făcut mărturisiri emoționante despre bunica și mama ei. Artista a fost însoțită la Super Neatza de mamaia Gherghina, cea care a crescut-o și educat-o să fie sexy, puternică și ambițioasă.

„Rubina și Gherghina” au fost împreună la TV. Mamaie Gherghina, celebră pe TikTok, a fost prezentă în platoul de la Super Neatza și l-a ținut de mână pe Răzvan Simion. Femeia care a crescut-o pe artistă i-a înduioșat pe toți cei prezenți în platou. Bunica a spus câteva cuvinte despre nepoata ei, dar și despre prezentatorii emisiunii. „Îmi e drag de ei. De amândoi! (n.r. Răzvan și Dani). Da (n.r. a învățat-o pe Ruby să fie și femeie și bărbat). Și eu am fost și femeie și bărbat. Și acum o alint Claudița”, a spus mamaie Gherghina în emisia de Super Neatza de pe 28 februarie 2024.

Ruby, despre copilăria departe de părinți: „Nu e o poveste tristă”

Ruby a vorbit despre educația pe care a primit-o de la bunica ei, cât timp părinții au plecat să muncească în Italia.

„Mă crește mamaia din fașă. Mă crește de când am venit pe Pământ din burtica mamei mele. Ai mei au plecat în Italia, eu am rămas în grija lui mamaia. Nu e o poveste tristă. E o poveste care mie mi-a dat aripi. În viața mea este cea mai frumoasă. Eu n-aș înlocui copilăria mea, pe care am avut-o cu mamaia, cu una pe care aș fi avut-o cu părinții mei.

Ruby, mărturisiri emoționante despre relația pe care o are cu mama sa: „Mami e geloasă pe frumoasa relație pe care o am cu mamaia”

Pentru că a început la Neatza campania „Sărut mâna, mamă!”, Ruby a fost întrebată cât de des vorbește la telefon cu mama sa. Artista a recunoscut că mama sa e geloasă pe relația pe care o are cu mamaie Gherghina.

„Mami e supărată pe mine. Mami e geloasă pe frumoasa relație pe care o am cu mamaia. Este geloasă pentru că știe că mamaia primează și se supără puțin pentru că n-o sun atât de des pe cât și-ar dori ea, dar mă iartă de fiecare dată. Vorbim de fiecare dată când mă sună ea. Și mă sună destul de mult, nu-I răspund de fiecare dată, pentru că mă sună prea mult. Mami, nu se schimbă viața mea la 5 minute în fiecare zi, să știi!”, a spus Ruby.

„O mai sun și eu. Nu foarte des. Nu săptămânal, sau nu neapărat lunar, dar vorbim de câteva ori pe săptămână pentru că ea mă sună insistent și trebuie să-I răspund pentru că mă sună insistent, pentur că o iubesc și nu vreau să înțeleagă cineva greșit. Eu îmi iubesc părinții, ei nu m-au abandonat. Ei au încercat să plece departe pentru a-mi oferi un trai mai bun. Fac parte din generația de copii cu părinții în Italia, în Spania”, a spus cântăreața, vizibil emoționată.

Răzvan și Dani s-au emoționat și ei când au ascultat-o pe Ruby. Dani a avut lacrimi în ochi.

Cântăreața a mărturisit că nu va uita niciodată că a apărut prima dată la televizor la Super Neatza.

„Mamaia Gherghina tremură în mâna mea, iar pe Ruby au cuprins-o emoțiile”, a spus Răzvan Simion.