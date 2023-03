S-a anunțat marele câștigător al concursului Viză de America! Cine va merge la filmările următorului sezon de America Express

În ediția din 28 martie 2023 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani s-a anunțat marele câștigător al concursului Viză de America! Este vorba despre Georgiana Marcu Mirea, din Ilfov, norocoasa posesoare a unei experiențe de neuitat: participarea la filmările următorului sezon America Express, alături de echipa de producție și vedetele show-ului.

Citește și: America Express lansează concursul unei experiențe unice pentru telespectatori: participarea la filmările următorului sezon

Georgiana Marcu-Mirea este marea câștigătoare a concursului Viză de America!

În ediția din 28 martie 2023 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani, gazdele emisiunii au intrat pe fir, ca de obicei, cu telespectatorii pentru a le afla răspunsul la întrebarea zilei, legată de ce s-a întâmplat în seara anterioară la America Express:

„Este timpul să mai vedem un câștigător sau un potențial câștigător pentru America Express. Zi de zi, timp de câteva săptămâni, am dat câte un premiu interesant: mult râvnitul rucsac America Express.”

Pe fir cu matinalii de la Antena 1 a intrat Georgiana Marcu-Mirea. Păstrând suspansul, dar și regulile jocului, Dani i-a lansat acesteia o întrebare de baraj: „Ești de acord să jucăm împreună să vedem dacă câștigi rucsacul? Nu trebuie să faci mare lucru, ci doar să alegi cu cine joci.”

După ce l-a ales tocmai pe Dani, Georgiana Marcu-Minea a mai fost întrebată cu cine ar pleca la drum dacă ar fi să fie concurentă în cadrul show-ului America Express. Fără să stea prea mult pe gânduri, telespectatoarea a răspuns că ar pleca cu soțul ei, deoarece este „înnebunit” după emisiunea America Express.

Pentru că tensiunea se instalase deja în platoul Neatza, matinalul Dani a decis să nu o mai țină prea mult în suspans pe Georgiana Marcu-Minea și i-a dat marea veste:

„Concursul nostru nici bine nu a început, că aproape s-a terminat. De fapt, am sunat să te anunțăm că ai câștigat marele premiu pentru concursul Viză de America! Tu te duci la filmările America Express de anul acesta pentru sezonul următor!”

Citește și: Ce mesaj emoționant a transmis Cătălin Bordea, după ce el și Nelu Cortea au câștigat America Express: „Am câștigat un frate”

America Express lansează concursul unei experiențe unice pentru telespectatori: participarea la filmările următorului sezon

America Express – Drumul Aurului, cel mai așteptat reality show din România, lansează concursul Viză de America, marele premiu pus la bătaie aducându-i câștigătorului o experiență de neuitat: participarea la filmările următorului sezon, alături de echipa de producție și vedetele show-ului.

Totodată, la acest concurs, participanții pot câștiga zilnic premii la emisiunea Super Neatza cu Răzvan și Dani.

Astfel, fanii reality show-ului, dornici să trăiască aventura supremă, trebuie să bifeze următorii pași: să umărească fiecare ediție America Express din acest sezon, duminica, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30, să afle întrebarea zilei a doua zi la Super Neatza cu Răzvan și Dani, iar apoi să intre pe vizadeamerica.a1.ro pentru a da răspunsul în formularul regăsit acolo.

Fiecare întrebare, care este valabilă doar 24 de ore, este legată de ce s-a întâmplat în seara anterioară la America Express – iar fiecare răspuns corect poate aduce participanții cât mai aproape de marele premiu. În plus, în cadrul concursului, se pot câștiga premii zilnice la Super Neatza cu Răzvan și Dani, care constau în câte un abonament AntenaPLAY pentru un an și câte un un rucsac personalizat America Express.

În cursa pentru marele premiu, vizionarea fiecărui episod al reality show-ului America Express – Drumul Aurului și atenția la detalii a telespectatorilor vor juca un rol decisiv. Pentru a rămâne până la final în această competiție, participanții trebuie să răspundă corect la minimum 30 întrebări din totalul de 40.

Câștigătorul, care va fi desemnat ulterior prin tragere la sorți, va obține premiul care-i va aduce o experiență unică: participarea la filmările primei etape a următorului sezon. Astfel va avea ocazia să trăiască o aventură de neuitat, să descopere cum este produs show-ul și ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat.

Câștigătoarea concursului precedent, Cristina Duțescu, s-a bucurat din plin de această experiență.

”America Express mi s-a părut reală. Din confortul patului, atunci când privești emisiunea, poate nu crezi că lucrurile se întâmplă pe bune și îți imaginezi că cei din concurs sunt acolo liniștiți, filmează câteva ore, după care mănâncă, apoi merg la piscină, la hotel și a doua zi sunt fresh. Nu! Alergi cu ei toată ziua și simți din plin adrenalina. Ca să ajung aici, chiar am depus o muncă grea, cea de fan. Trebuie să stai să urmărești toată emisiunea, ca să răspunzi corect la toate întrebările. Eu am fost alături de echipa America Express pe tot parcursul primei etapei. Am urmărit misiunile concurenților, m-am bucurat și de frumusețea locurilor, am trăit și adrenalina zonelor periculoase. Va fi un sezon cu adevărat palpitant, atât prin prisma concurenților, dar și a locurilor pe care le parcurg și a misiunilor pe care le au. Sunt gata oricând să particip și eu la acest reality show în calitate de concurent”, a declarat Cristina, care a câștigat la concursul precedent ocazia de a participa la filmările primei etape din America Express.