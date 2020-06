Sore, Amna și Chef Nicolai Tand, juriul finalei "Cea mai sexy mămică"

Cătălina, Mădălina și Adina sut cele 3 finaliste la "Cea mai sexy mămică". Cele trei mămici vor fi jurizate de Sore, Amna și Chef Nicolai Tand.

Mămicile trebuie să prepare un mic dejun care să arate foarte bine, să fie atrăgător și să-i facă pe cei mici să-l mănânce.

Sore Mihalache, alias Sore, este o actriță de televiziune, dansatoare și cântăreață româncă de muzică pop și pop-rock cu influențe de electro funk.

Cristina Andreea Mușat este cunoscută mai mult sub numele de scenă Amna. Este o cântăreață româncă de muzică pop/dance. A devenit cunoscută odată cu lansarea hitului “Tell Me Why” în colaborare cu Tom Boxer. Alte hit-uri ale Amnei sunt „Arme” - o colaborare cu What's UP și „Fără aer” feat Adda.