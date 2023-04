Super Neatza, 10 aprilie 2023. Drob de porc à la Chef Nicolai Tand. Cum știi că ai ales carnea potrivită pentru rețetă

În ediția din data de 10 aprilie, cunoscutul bucătar a ales să gătească un preparat special, potrivit pentru masa de Paște. A mai rămas puțin timp până la Sfintele Sărbători Pascale, când toți cei dragi se strâng la povești și la savurat bucate alese.

Cum pregătești drobul de porc, rețeta lui Chef Nicolai Tand

La Super Neatza, Chef Nicolai Tand le-a arătat colegilor din platou, dar și celor de acasă o alternativă la carnea de miel pentru masa de Paște, fiindcă nu tuturor le place să o consume. Prin urmare, oricine poate pregăti drob din carne de porc și să-i iasă, din prima, la fel de gustos.

Bucătarul a ales, pentru rețeta de drob, fleica de porc pentru că are multă grăsime, iar asta îi va schimba complet finalul, făcându-l mult mai delicios și mai aromat.

„Pentru rețetă, ficățeii se trag la tigaie. Adăugăm sare, piper și un strop de coniac. Când sunt gata îi lăsăm un pic deoparte.

Într-o tigaie adăugăm un pic de unt și călim o ceapă albă și niște ceapă verde (și bulbul și frunzele). Când sunt gata adăugăm niște vin alb, sare, piper și cimbrișor. Le punem și pe acestea deoparte.

Dăm prin mașină fleica de porc și o amestecăm cu ficățeii, cu 2-3 ouă și un pic de pesmet. Peste toate astea am pus și niște zeamă de la carnea de pui, oregano, sare și piper.

Pieptul de pui îl tăiem în două și îl tragem la tigaie cu unt și ulei. Îi dăm un pic de culoare și adăugăm un strop de vin, cimbrișor și câțiva căței de usturoi după gust, să fie foarte aromat. Sucul lăsat de pui l-am folosit peste amestecul de carne de porc și ficăței, ca să fie cât mai gustoasă.

Pe o foaie de pergament am pus felii subțiri de bacon, am adaugat apoi tot conținutul, împreună cu pieptul de pui tăiat bucățele, am făcut ca niște coșulețe și am băgat totul la cuptor.

Opțional am făcut și o garnitură: ceapă verde trasă la tigaie cu unt și foi de dafin și usturoi, gratinată apoi cu un pic de parmezan și o salată de kale”, a explicat Chef Nicolai.

Cum știi că ai ales carnea potrivită pentru rețetă

Ca să pregătești o mâncare bună, spune bucătarul, trebuie să te îndrume mai întâi cineva. În cazul rețetei de drob, calitatea cea mai importantă o reprezintă prospețimea cărnii, iar de asta a avut parte la măcelăria Penny.

