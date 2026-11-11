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Alertă Gmail! Un nou instrument al hackerilor poate expune datele utilizatorilor. De ce schimbarea parolei nu mai este suficientă

Un nou pericol îi vizează pe utilizatorii Gmail, după apariția unui program informatic care ar putea permite hackerilor să pătrundă în căsuțele de e-mail personale. Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra software-ului Remus Stealer, promovat pe forumurile online ca un instrument prin care infractorii pot obține acces neautorizat la mesajele private ale utilizatorilor.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 09:38 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 09:53
Alertă Gmail! Un nou instrument al hackerilor poate expune datele utilizatorilor | Shutterstock
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Potrivit companiei Hudson Rock, care a investigat acest program, dezvoltatorii susțin că au introdus o funcționalitate ce le permite atacatorilor să consulte mesajele direct dintr-un panou de control.

Mai îngrijorător este faptul că aceștia pretind că pot păstra accesul la conturi chiar și după schimbarea parolei Google sau închiderea browserului.

Cum reușesc hackerii să acceseze căsuțele de e-mail

Operatorii Remus Stealer promovează o funcție prin care persoanele care folosesc acest software ar putea consulta în mod direct mesajele din conturile Gmail compromise. Informațiile au fost analizate și de publicația Cyber Insider.

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Cercetătorii Hudson Rock au studiat materialele de prezentare pentru versiunea 1.3.9 a programului, au contactat dezvoltatorul și au discutat cu o persoană care a susținut public noua funcționalitate.

Un utilizator al software-ului le-ar fi relatat cercetătorilor că accesul la contul de e-mail al victimei a fost menținut chiar și după închiderea browserului și modificarea parolei.

Aceeași sursă a susținut că aplicația poate intercepta și codurile de verificare trimise de alte servicii online. Dezvoltatorii afirmă că funcția de capturare a codurilor primite prin e-mail funcționează fără colectarea fișierelor cookie ale browserului și că nici schimbarea parolei, nici revocarea sesiunilor nu ar opri accesul. Programul ar pune la dispoziție și linkuri care permit distribuirea accesului la căsuțele poștale.

Serviciul ar costa 1.000 de dolari pe lună

Potrivit informațiilor publicate de Hudson Rock, persoanele care se abonează la Remus Stealer ar trebui să plătească aproximativ 1.000 de dolari lunar pentru a beneficia de accesul oferit de program.

În schimb, acestea ar primi un panou de control centralizat, prin intermediul căruia pot consulta informațiile din conturile compromise și pot permite și altor persoane să acceseze respectivele căsuțe de e-mail.

Imaginile cu interfața programului arată că utilizatorii pot căuta mesaje după conținut, expeditor și data trimiterii. Acest lucru indică posibilitatea accesării întregii corespondențe, nu doar a unor coduri de verificare.

Riscurile pot depăși însă sfera conturilor de e-mail. Odată ce obțin acces la o adresă personală, atacatorii pot încerca să compromită și alte conturi online, folosind linkurile pentru resetarea parolelor sau codurile de autentificare primite în căsuța poștală.

Cu toate acestea, cercetătorii nu au confirmat independent dacă programul continuă să colecteze mesaje după ce un cont este securizat complet și toate sesiunile active sunt revocate.

Ce recomandă Google pentru protejarea conturilor

Reprezentanții Google le recomandă utilizatorilor să își schimbe parolele și să închidă sesiunile pe care nu le recunosc.

La rândul lor, cercetătorii în securitate cibernetică recomandă verificarea atentă a setărilor conturilor, inclusiv a regulilor de redirecționare a mesajelor, a filtrelor, a metodelor de recuperare și a permisiunilor acordate aplicațiilor terțe.

Aceste verificări sunt importante pentru identificarea eventualelor modificări făcute fără acordul proprietarului contului. Schimbarea parolei trebuie însoțită de eliminarea programelor periculoase de pe dispozitiv și de închiderea tuturor sesiunilor suspecte.

Citește și: Cum îți poți proteja email-urile de Google Gemini. Noile funcții au fost integrate deja în Gmail

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