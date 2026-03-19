Cum îți poți proteja email-urile de Google Gemini. Noile funcții au fost integrate deja în Gmail

Te-ai întrebat cum îți poți proteja email-urile de Google Gemini? Există un truc simplu pe care îl poți folosi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Martie 2026, 14:18 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 14:20
Google a introdus noi funcții Gemini în Gmail | Shutterstock

Gmail e cea mai folosită platformă pentru email-uri, cu peste 1.8 miliarde de utilizatori la nivel mondial.

Recent, Google a introdus o actualizare importantă pentru Gmail, prin care platforma devine un „asistent personal” cu Gemini 3 la bază, modelul AI dezvoltat de gigantul tech, scrie Reader’s Digest.

Noile funcții Gmail pot rezuma email-urile, îmbunătăți rezultatele căutărilor și îmbunătăți răspunsurile.

Dar unii utilizatori sunt îngrijorați că aceste funcții pot reprezenta un risc de securitate.

Cum îți poți proteja email-urile de Google Gemini

2 experți în securitatea datelor, Michal Salat și Luis Corrons, au vorbit despre aceste noi funcții și ce înseamnă pentru utilizatori.

Gemini e asistentul AI al Google și e deja integrat în multe servicii Google. E probabil să fi folosit deja AI-ul Google fără să-ți dai seama. Google Gemini generează rezumatele pe care le vezi în partea de sus a multor pagini de rezultate din Google Search și poate înțelege și crea text, imagini, audio și cod. La fel ca ChatGPT, poți vorbi cu el ca și cum ar fi o persoană.

Gemini e integrat și în aplicații precum Google Maps, Google Docs și Gmail, pentru a ajuta la găsirea și rezumarea informațiilor și la realizarea sarcinilor importante. Difuzoarele și ecranele inteligente Google Nest folosesc de asemenea Gemini ca nou asistent vocal, înlocuind vechiul Google Assistant în 2025.

Pentru Gmail, Google a introdus inclusiv „AI Inbox”, care schimbă lista cronologică într-o prezentare prioritizată a sarcinilor și informațiilor importante, cum ar fi mesajele de la contacte importante sau cele care par urgente.

Google a mai introdus și AI Overview, care apare acum automat în partea de sus a conversațiilor lungi și rezumă mesajele, ca să nu mai fie nevoie să le parcurgi pe toate. Mai există și funcții precum Help Me Write și To-Do List.

Aceste funcții sunt incluse gratuit în Gmail de bază, dar opțiuni mai avansate, cum ar fi corectarea textelor sau un AI mai puternic care poate răspunde la întrebări, sunt disponibile pentru abonați.

Google susține că nu îți citește email-urile

Google spune că angajații săi nu îți citesc mesajele din Gmail, dar, potrivit lui Salat, lucrurile sunt mai nuanțate.

„Pentru ca Gemini AI să funcționeze, sistemul are nevoie de acces de citire,” explică Salat. Aceasta înseamnă permisiunea de a vedea, dar nu de a modifica datele.

Noul asistent AI analizează mai profund emailurile pentru a prioritiza mesajele, a genera liste de sarcini și a sugera răspunsuri inteligente.

Google spune că Gemini nu folosește conținutul email-urilor personale pentru a antrena modelele AI, fără permisiunea ta. Google precizează că, dacă alegi să conectezi aplicațiile tale la serviciile de căutare, aceste date pot fi folosite pentru a îmbunătăți serviciile, inclusiv antrenarea AI-ului.

Dacă nu vrei ca Gemini să îți scaneze email-urile, atunci există o metodă simplă prin care îți poți proteja mesajele.

Pentru a renunța la Gemini în Gmail, trebuie să dezactivezi „Funcțiile inteligente” din Setări. Pe desktop, deschide Gmail, apasă pe Setări și selectează „Vezi toate setările”. De aici, accesează General și găsește opțiunea „Funcții inteligente”, pe care o poți debifa.

Pe varianta mobilă, accesează Setări, selectează „Confidențialitatea datelor” și dezactivează „Funcții inteligente” și „Funcții inteligente Google Workspace”.

