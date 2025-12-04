FBI a emis un avertisment urgent pentru utilizatorii Gmail. De ce sunt în pericol mai ales de sărbători

FBI a emis un avertisment urgent pentru utilizatorii Gmail, ce sunt în pericol mai ales în perioada sărbătorilor, potrivit autorităților din SUA.

FBI a emis un avertisment urgent pentru utilizatorii Gmail, Outlook și alte servicii de email. Autoritățile le cer acestora să fie și mai atenți mai mail-urile pe care le primesc în perioada sărbătorilor.

Sfatul vine în urma unei avalanșe de atacuri cibernetice înregistrată în ultimii ani în perioada sărbătorilor, scrie Daily Mail.

În această perioadă, pe Internet circulă numeroase înșelătorii pe email, create pentru a păcăli victimele și pentru a le goli conturile bancare.

Miliarde de persoane sunt în pericol la nivel global, motiv pentru care autoritățile cer utilizatorilor să fie atenți.

FBI a identificat 4 tipuri de înșelătorii care devin mai frecvente în această perioadă. Acestea sunt escrocherii de tip non-livrare (când produsul plătit nu ajunge niciodată), non-plată (când vânzătorul trimite marfa, dar nu primește banii), fraude la licitații și fraude prin carduri cadou.

În 2024, doar în SUA, au fost înregistrate pierderi de 785 de milioane de dolari din cauza primelor 2 tipuri de înșelătorii.

Frauda prin carduri de credit a reprezentat alte 199 de milioane de dolari pierdute. Numărul sesizărilor crește în mod obișnuit în primele luni ale anului, un trend pe care FBI îl leagă de escrocheriile din perioada sărbătorilor.

Oficialii îi îndeamnă pe oameni să nu dea click pe linkuri sau atașamente suspecte din emailuri, site-uri sau postări de pe rețelele sociale. Autoritățile avertizează că un singur click poate instala malware pe un dispozitiv.

„Escrocheriile de tip phishing și infracțiunile similare te fac să dai click pe linkuri și să oferi informații personale precum numele, parola și numărul contului bancar,” a transmis FBI. „Fiți deosebit de precauți dacă o companie vă cere să vă actualizați parola sau informațiile contului. Căutați numărul companiei pe cont propriu și sunați voi înșivă.”

Potrivit FBI, aceste înșelătorii implică de obicei escrocherii non-livrare. În acestea, cumpărătorii plătesc pentru produse care nu sunt livrate niciodată. Pe locul 2 sunt înșelătoriile non-plată, în care vânzătorii trimit marfa, dar nu sunt plătiți.

Agenția a evidențiat și frauda la licitații, atunci când produsul publicitat online nu corespunde cu ce primește cumpărătorul. La acestea se adaugă și frauda prin carduri cadou, în care infractorii cer plăți prin carduri preplătite deoarece banii sunt aproape imposibil de recuperat.

FBI avertizează și asupra creșterii escrocheriilor de tip Account Takeover (ATO). În acestea, infractorii se dau drept bănci sau instituții financiare pentru a prelua controlul conturilor online ale victimelor.

Criminalii cibernetici sunt mai activi în perioada sărbătorilor

Escrocii se prezintă drept angajați ai băncii sau reprezentanți ai serviciului clienți, pentru a păcăli victimele să dezvăluie informații sensibile.

Ei folosesc adesea ingineria socială, prin SMS-uri, emailuri sau apeluri false în care susțin că există o problemă legată de cont.

Victimele sunt apoi presate să ofere date de identificare, inclusiv coduri de autentificare sau parole de unică folosință, ceea ce oferă infractorilor acces complet la conturi.

Infractorii creează și site-uri de phishing foarte convingătoare, care imită platforme reale de banking sau de salarizare. Unii folosesc chiar reclame în motoarele de căutare pentru a urca aceste site-uri false în topul rezultatelor, ceea ce le face să pară legitime.

Odată ce victima își introduce datele, criminalii cibernetici se conectează imediat, resetează parolele, blochează proprietarul real al contului și transferă rapid banii, deseori prin portofele de criptomonede pentru a evita detectarea.