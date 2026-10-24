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Alertă în București! Un bloc cu bulină roșie s-a fisurat de la etajul 5 la 8. Zeci de locatari, evacuați de urgență

Momente de panică în București, după ce o fisură uriașă a fost observată pe peretele unui bloc din Drumul Taberei, încadrat în clasa I de risc seismic. Aproximativ 65 de persoane au fost evacuate preventiv, iar autoritățile au intervenit de urgență. Inspectorii urmează să stabilească dacă imobilul prezintă un pericol pentru locatari.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Sambata, 24 Octombrie 2026, 13:38 | Actualizat Sambata, 24 Octombrie 2026, 13:51
Alertă în București! Un bloc cu bulină roșie s-a fisurat de la etajul 5 la 8 | Facebook
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Locatarii unui imobil din cartierul Drumul Taberei, din Capitală, au fost nevoiți să își părăsească locuințele după ce pe unul dintre pereții casei scării a apărut o crăpătură extinsă.

Aproximativ 65 de persoane au fost evacuate preventiv, intervenția fiind coordonată de echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), conform genstiri.

Un bloc din București s-a fisurat de la etajul 5 la 8

Pentru gestionarea situației, ISUBIF a mobilizat echipaje specializate și autospeciale, inclusiv un echipaj SMURD.

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Autoritățile au luat în calcul și condițiile meteorologice, fiind prevăzut un spațiu temporar în care persoanele evacuate să se poată adăposti de temperaturile scăzute.

În paralel, au fost solicitați specialiști din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții. Aceștia urmează să examineze starea imobilului și să determine dacă structura prezintă riscuri suplimentare pentru cei care locuiesc acolo.

Clădirea a fost construită în urmă cu peste 60 de ani

Potrivit informațiilor publicate pe platforma Harta Blocuri, imobilul datează din 1964 și a fost supus unei expertize tehnice în 2017, în urma căreia a fost încadrat în clasa de risc seismic Rs1.

Această categorie este asociată clădirilor vulnerabile în cazul unui cutremur major, pentru care există posibilitatea unor avarii structurale grave sau a prăbușirii parțiale ori totale.

Evaluarea specialiștilor va fi esențială pentru stabilirea măsurilor care trebuie luate în continuare și pentru a determina dacă locatarii se vor putea întoarce în siguranță în apartamentele lor.

Soarta locatarilor evacuați va fi stabilită după finalizarea verificărilor tehnice, a explicat Raed Arafat într-o intervenție la Digi24, notează genstiri. Revenirea în apartamente va fi posibilă doar dacă specialiștii confirmă că fisurile apărute nu pun în pericol rezistența clădirii.

În situația în care evaluarea evidențiază probleme de siguranță, prefectul Capitalei va organiza o întâlnire cu autoritățile competente pentru a decide ce măsuri pot fi luate în sprijinul oamenilor rămași fără acces în locuințe.

Mașină de pompieri
Mașină de pompieri

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