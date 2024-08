Alimentele care se scumpesc începând cu toamna aceasta. Seceta are consecințe semnificative asupra buzunarelor românilor

Românii vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din portofel pentru anumite alimente începând cu toamna aceasta! Iată ce au transmis specialiștii!

Seceta are consecințe semnificative asupra buzunarelor românilor | Shutterstock.com

Seceta a distrus milioane de hectare de culturi, iar specialiștii susțin faptul că acest lucru se va resimți extrem de puternic de majoritatea românilor atunci când vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru anumite alimente.

Fermierii sunt devastați de pierderile pe care le au și nu își imaginează cum ar putea să iasă din această situație fără ajutor din partea autorităților.

Iată cu ce val de scumpiri ne vom confrunta începând cu toamna aceasta!

Ce alimentele se scumpesc din cauza secetei

Seceta severă a afectat o serie de suprafețe din Moldova, Doborogea, Muntenia, dar și din sudul Banatului și Olteniei scrie Antena 3 CNN, iar acest lucru va duce automat la scumpirea unor alimente de bază care nu lipsesc din casele româilor.

Fermierii susțin că în anumite zone nu a picurat absolut de loc de aproximativ o lună, fapt care a dus la distrugerea culturilor de la o zi la alta.

„Nu are practic nicio boabă și așa este tot lanul... 90% din plante nu au nici macăr acest știulete mic...”, a precizat un fermier din Prahova pentru sursa citată anterior.

„La floarea-soarului probabil voi pierde 1.000 de lei pe hectar, iar la porumb 4 000, 4 500 lei pe hectar, întrucât producția de porumb va fi zero. Sunt pe aceste câmpuri de 40 de ani, dar un an ca acesta nu am pomenit”, a mai declarat Adrian Mocanu pentru aceeași sursă.

Astfel, pentru că au fost afectate peste 2 milioane de hectare de porumb și de floarea soarelui, producțiile vor fi mult mai mici, motiv pentru care românii vor scoate din buzunar mai mulți bani pentru alimentele care se obțin din acestea.

Mai exact, estimările sunt că în cazul producției de porumb, aceasta va fi cu 30% mai mică față de cea din anul 2023, iar în cazul producției de floarea soarelui, aceasta va fi mai mică cu 25% față de anul trecut.

Specialiștii se așteaptă ca scumpirile să apară la raft în perioada imediat următoare, mai ales că tona de floarea soarelui deja se vinde cu un procent de 12% mai scump față de anul anterior.

„La floarea soarelui situația e mai tensionată și e posibil să vedem anumite scumpiri. Maxim 10% ar trebui să crească cotația uleiului la raft, în condițiile în care corelațiile de preț între materia primă și produsul final nu sunt întotdeauna perfecte și atâta timp cât piața nu îți absoarbe o creștere de preț de genul ăsta va trebui să fie suportată de către conturile procesatorului”, a declarat Gabriel Razi - specialist piață agricolă, pentru sursa citată mai sus.

De asemenea, și carnea de pasare este pe lista scumpirilor potrivit oficialilor.

„Majoritatea alimentelor sunt pasibile de scumpiri în această toamnă. În principal la sortimentele de carne, de la pasăre până la porc. Seceta nu e doar la noi, și de unde se importa carnea de porc și acolo sunt costuri mai mari”, a transmis Valeriu Tabără - președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice.

