Antena Căutare
Home News Actualitate Cât costă să urci pe Postăvaru cu telecabina. Prețurile biletelor pentru adulți și copii

Cât costă să urci pe Postăvaru cu telecabina. Prețurile biletelor pentru adulți și copii

Cât costă să urci pe Postăvaru cu telecabina? Află prețurile biletelor pentru adulți și copii, tarifele pentru bicicliști și programul de funcționare.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 12:20 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 12:21
Cât costă să urci pe Postăvaru cu telecabina | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

O plimbare pe Postăvaru poate fi o alegere inspirată pentru o zi petrecută la munte. Turiștii pot ajunge în zonă cu telecabina, iar tarifele diferă în funcție de vârstă și de tipul biletului. Iată cât costă o urcare, o coborâre sau o călătorie dus-întors, dar și ce prețuri sunt afișate pentru bicicliști.

Cât costă biletele pentru telecabina Postăvaru

Potrivit tarifelor afișate, un bilet pentru adulți costă 40 de lei pentru urcare și 40 de lei pentru coborâre. Pentru o călătorie dus-întors, prețul este de 70 de lei.

Copiii cu vârste între 6 și 12 ani beneficiază de tarife reduse. Astfel, o urcare costă 25 de lei, iar un bilet dus-întors costă 40 de lei.

Articolul continuă după reclamă

Tarifele afișate sunt următoarele:

Adulți: 40 de lei pentru urcare, 40 de lei pentru coborâre și 70 de lei pentru dus-întors.

Copii între 6 și 12 ani: 25 de lei pentru urcare, 25 de lei pentru coborâre și 40 de lei pentru dus-întors.

Bicicliști: 55 de lei pentru o urcare, respectiv 40 de lei pentru copii, conform tabelului de tarife furnizat.

Pentru persoanele care urcă împreună cu parapanta în cabina turistică este afișat un tarif de 55 de lei, iar copiii sub 6 ani beneficiază de gratuitate.

Programul de funcționare afișat este între 08:45 și 15:45. De asemenea, biletele pentru urcare și coborâre se vând până la ora 15:30.

Citește și: Iarna și-a intrat în drepturi la Poiana Brașov. Imagini de poveste cu prima ninsoare de la Cabana Postăvaru | VIDEO

Cât costă o urcare și o coborâre pentru o familie cu doi copii de 4 și 6 ani

Pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, unul de 4 ani și unul de 6 ani, calculul pentru o călătorie dus-întors este următorul:

Doi adulți: 2 × 70 de lei = 140 de lei.
Copil de 6 ani: 40 de lei pentru dus-întors.
Copil de 4 ani: gratuit.
Total pentru familie: 180 de lei.

Cum poți economisi bani într-o excursie cu cei mici

O zi în Poiana Brașov nu trebuie să fie foarte costisitoare. Cu puțină planificare, poți reduce cheltuielile fără să renunți la activitățile principale.

- Verifică tarifele telecabinei înainte de plecare.

- Ia apă și câteva gustări de acasă.

- Compară costul parcării cu cel al transportului în comun.

- Stabilește un buget pentru masă și alte cumpărături.

- Verifică programul instalațiilor pe cablu, mai ales dacă mergi în afara sezonului de schi.

Peisaj de pe vârful muntelui Postăvaru, cu pârtii de schi și telecabină, în Poiana Brașov, România

Citește și: Ninge ca-n povești în Poiana Brașov, la mijlocul lunii octombrie! Imagini spectaculoase cu zăpada care s-a așternut pe Postăvaru

Pasagerii unei croaziere de lux în jurul lumii, blocați în Cambodgia. De ce a fost suspendată călătoria și ce au pățit t...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Motivul incredibil pentru care lui Cornel Dinu i se reţin lunar din pensie 3.500 de lei. Cu ce mai rămâne: „Nu pot să trăiesc” Motivul incredibil pentru care lui Cornel Dinu i se reţin lunar din pensie 3.500 de lei. Cu ce mai rămâne: &#8222;Nu pot să trăiesc&#8221;
Observatornews.ro Cel mai căutat job din România în 2026. Aproape jumătate din anunțuri au fost publicate pentru acest post Cel mai căutat job din România în 2026. Aproape jumătate din anunțuri au fost publicate pentru acest post
Antena 3 Indicatoare rutiere suplimentare pe autostrăzile din vestul țării. De ce au fost montate și ce trebuie să știe șoferii Indicatoare rutiere suplimentare pe autostrăzile din vestul țării. De ce au fost montate și ce trebuie să știe șoferii
SpyNews Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Pasagerii unei croaziere de lux în jurul lumii, blocați în Cambodgia. De ce a fost suspendată călătoria și ce au pățit turiștii
Pasagerii unei croaziere de lux în jurul lumii, blocați în Cambodgia. De ce a fost suspendată călătoria și ce...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Anamaria Prodan a câștigat definitiv un proces legat de Laurențiu Reghecampf. Ce se întâmplă cu dosarul privind pensia alimentară
Anamaria Prodan a câștigat definitiv un proces legat de Laurențiu Reghecampf. Ce se întâmplă cu dosarul privind...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat BZI
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere 
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere  Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x