Cât costă să urci pe Postăvaru cu telecabina. Prețurile biletelor pentru adulți și copii

Cât costă să urci pe Postăvaru cu telecabina? Află prețurile biletelor pentru adulți și copii, tarifele pentru bicicliști și programul de funcționare.

Cât costă să urci pe Postăvaru cu telecabina | Profimediaimages.ro

O plimbare pe Postăvaru poate fi o alegere inspirată pentru o zi petrecută la munte. Turiștii pot ajunge în zonă cu telecabina, iar tarifele diferă în funcție de vârstă și de tipul biletului. Iată cât costă o urcare, o coborâre sau o călătorie dus-întors, dar și ce prețuri sunt afișate pentru bicicliști.

Cât costă biletele pentru telecabina Postăvaru

Potrivit tarifelor afișate, un bilet pentru adulți costă 40 de lei pentru urcare și 40 de lei pentru coborâre. Pentru o călătorie dus-întors, prețul este de 70 de lei.

Copiii cu vârste între 6 și 12 ani beneficiază de tarife reduse. Astfel, o urcare costă 25 de lei, iar un bilet dus-întors costă 40 de lei.

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Tarifele afișate sunt următoarele:

Adulți: 40 de lei pentru urcare, 40 de lei pentru coborâre și 70 de lei pentru dus-întors.

Copii între 6 și 12 ani: 25 de lei pentru urcare, 25 de lei pentru coborâre și 40 de lei pentru dus-întors.

Bicicliști: 55 de lei pentru o urcare, respectiv 40 de lei pentru copii, conform tabelului de tarife furnizat.

Pentru persoanele care urcă împreună cu parapanta în cabina turistică este afișat un tarif de 55 de lei, iar copiii sub 6 ani beneficiază de gratuitate.

Programul de funcționare afișat este între 08:45 și 15:45. De asemenea, biletele pentru urcare și coborâre se vând până la ora 15:30.

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Cât costă o urcare și o coborâre pentru o familie cu doi copii de 4 și 6 ani

Pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, unul de 4 ani și unul de 6 ani, calculul pentru o călătorie dus-întors este următorul:

Doi adulți: 2 × 70 de lei = 140 de lei.

Copil de 6 ani: 40 de lei pentru dus-întors.

Copil de 4 ani: gratuit.

Total pentru familie: 180 de lei.

Cum poți economisi bani într-o excursie cu cei mici

O zi în Poiana Brașov nu trebuie să fie foarte costisitoare. Cu puțină planificare, poți reduce cheltuielile fără să renunți la activitățile principale.

- Verifică tarifele telecabinei înainte de plecare.

- Ia apă și câteva gustări de acasă.

- Compară costul parcării cu cel al transportului în comun.

- Stabilește un buget pentru masă și alte cumpărături.

- Verifică programul instalațiilor pe cablu, mai ales dacă mergi în afara sezonului de schi.

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