Iarna și-a intrat în drepturi la Poiana Brașov. Imagini de poveste cu prima ninsoare de la Cabana Postăvaru | VIDEO

Data din calendar și temperaturile de afară ne aduc încet, încet, aminte de faptul că iarna este după colț, cel puțin cea calendaristică. ANM a anunțat, încă de săptămâna trecută că ultimele zile de noiembrie vin cu temperaturi specificie iernii și iată că odată cu acestea, avem parte și de prima zăpadă.

Ninge ca în povești la Cabana Postăvaru, din Poiana Brașov. Primele imagini surprinse pe o cameră de supraveghere

La Poiana Brașov, iarna deja și-a intrat în drepturi, deși mai sunt câteva zile până la 1 decembrie. În jurul prânzului, camerele de supraveghere au surprins cum ploaia s-a transformat treptat în zăpadă și astfel a căzut prima zăpadă de la Cabana Postăvaru, transmite Adevărul.ro.

Aflată la o altitudine de peste 1.600 de metri, la celebra cabană s-a înregistrat astăzi, la aceeași oră, minus un grad, astfel că precipitațiille au luat formă de ninsoare. Vestea este cât se poate de bună pentru iubitorii sporturilor de iarnă care pare că anul acesta le vor putea practica mai devreme.

În cazul în care temperaturile se mențin sub zero grade, așa cum arată și prognoza meteo pentru Poiana Brașov pe următoarele zile, administratorii domeniului schiabil vor putea utiliza tunurile de zăpadă și deschiderea sezonului ar putea avea loc în curând, mai transmite aceeași sursă.

Imaginile de poveste întregistrate la Cabana Postăvaru cu prima ninsoare a fost făcut piblice de salvamontistul brașovean Costi Hodaș. Bărbatul a postat pe contul său de Facebook un clip și câteva fotografii cu titlul: „Postăvaru! Zăpadă proaspătă!”.

„La altitudini de peste 2000 de metri există un nou strat consistent de zăpadă! Vă sfătuim ca la altitudini de peste 1600 de metri să folosiți echipament adecvat sezonului de iarnă! Având în vedere prognoza meteo din zona montană din următoarele zile, există posibilitatea să se formeze zone cu gheață!”, au mai transmis salvamontiștii din Poiana Brașov.

Când vine iarna în București și unde se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi

Meteorologii spun că deși finalul lunii noiembrie a venit cu temperaturi specifice iernii, Capitala va mai avea de așteptat până să fie cuprinsă de ninsori.

„Sperăm ca ninsorile din capitală să se lase așteptate. Este adevărat că există soluții are unor modele numerice care zilele trecute promiteau precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în partea de sud a țării, însă, în mod concret, o analiză a celor mai recente date pe care le avem la dispoziție indică faptul că probabilitatea de precipitații sub formă de ninsoare este mai mare în partea de nord a Carpaților Orientali, mâine noapte, când și în zona limitrofă, zona mai joasă de relief a acestora, adică partea de nord a Moldovei, nu este exclus ca nici în zona depresionară a Maramureșului, să își facă apariția precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare”, a spus Gabriela Băncilă, director ANM, potrivit Antena3 CNN.

„Cred că trebuie să fim conștienți și pregătiți pentru ceea ce înseamnă o iarnă normală în România. Pentru că o iarnă normală în România înseamnă și perioade cu ger, și perioadă cu ninsori, ninsori asociate cuvânt, adică viscol, o iarnă normală în România înseamnă și perioade în care să avem pătrunderi de aer mai cald după ce în prealabil a existat o masă de aer rece staționară și deci apariția poleiului sau a ploii înghețate.

Cu alte cuvinte, aceste elemente, și anume viscolul, perioadele cu vreme geroasă și alte fenomene specifice sezonului rece în zona României, raportând unele caracteristici climatice, sunt fenomene cât se poate de normale pentru care trebuie să fim pregătiți”, a mai spus meteorologul.

