Ninge ca-n povești în Poiana Brașov, la mijlocul lunii octombrie! Imagini spectaculoase cu zăpada care s-a așternut pe Postăvaru

Calendaristic e toamnă, însă în Poiana Brașov ninge ca-n povești! La mijloc de octombrie, masivul Postăvaru s-a îmbrăcat în alb. Zăpada a acoperit muntele și a creat imagini spectaculoase, spre surprinderea celor care se așteptau încă la zile de toamnă.

Iarna și-a făcut simțită prezența mai devreme în Poiana Brașov, iar imaginile cu Postăvaru acoperit de zăpadă sunt spectaculoase.

Ninsoare ca-n povești în Poiana Brașov, la mijlocul lunii octombrie

În Poiana Brașov s-a așternut deja prima zăpadă! La mijlocul lunii octombrie, peisajul de la peste 1700 m s-a transformat într-unul de poveste.

A nins ca în toiul iernii seara trecută, 15 octombrie, iar zăpada a început deja să se așeze. Mesele și scaunele de pe terase au fost acoperite de un strat alb, spre surprinderea celor care se așteptau încă la zile blânde de toamnă.

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Imaginile publicate pe Instagram de PoianaBrasov.eu au surprins primii fulgi și atmosfera de iarnă care s-a instalat devreme la munte anum acesta.

Schimbarea vremii aduce o atmosferă aparte în Masivul Postăvaru și îi face pe iubitorii muntelui să viseze deja la zilele petrecute în zăpadă.

Zilele trecute specialiștii Administrației de Meteorologie au anunțat vânt puternic și ninsori la munte! Meteorologii au anunțat vreme rece și intensificări ale vântului în mai multe regiuni din țară. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, precizau că vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În Carpații Meridionali și Orientali, stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 15 centimetri.

Cum va fi vremea în România în perioada 19 octombrie – 16 noiembrie 2026

Vremea din următoarele patru săptămâni va aduce temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă, dar și diferențe importante de la o regiune la alta. Potrivit estimărilor meteorologice, în unele zone va ploua mai mult decât de obicei, în timp ce în altele precipitațiile vor fi mai reduse. La munte, temperaturile ar putea fi ușor mai ridicate spre mijlocul lunii noiembrie.

În săptămâna 19–26 octombrie 2026, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării. În schimb, precipitațiile vor fi diferite de la o zonă la alta.

În jumătatea de est a României, mai ales în regiunile de nord-est, sunt estimate cantități mai mari de precipitații decât în mod obișnuit. La polul opus, în vestul și nord-vestul țării, ploile vor fi mai puține decât media perioadei.

La finalul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie, respectiv 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile intracarpatice. În restul țării, valorile termice se vor menține, în general, în jurul celor obișnuite pentru această perioadă.

Veștile sunt relativ echilibrate și în privința precipitațiilor. Cantitățile de ploaie estimate vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a României.

În prima parte a lunii noiembrie, vremea nu ar trebui să aducă diferențe importante față de valorile climatologice. Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor în perioada 2–9 noiembrie 2026.

Același lucru este valabil și pentru precipitații. Meteorologii estimează cantități apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Spre mijlocul lunii noiembrie, 9–16 noiembrie 2026, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în zonele montane. În celelalte regiuni, valorile termice vor rămâne apropiate de mediile specifice perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, estimările indică valori apropiate de cele normale în toate regiunile țării.

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