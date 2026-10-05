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Cât investește România în educația unui copil față de alte țări. Diferența este uriașă

Pe 5 octombrie este marcată Ziua Mondială a Educației, iar cele mai noi date despre investițiile în acest domeniu arată cât de mare este diferența dintre România și statele dezvoltate.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 08:55 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 08:56
Cât investește România în educația unui copil față de alte țări. Diferența este uriașă | Shutterstock
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Raportul „Education at a Glance 2026”, publicat de OECD pe 29 septembrie 2026, arată că România continuă să investească mult mai puțin în educație decât media statelor OECD.

Cât investește România în educația unui copil față de alte țări

Conform datelor OECD, în România, cheltuiala guvernamentală medie per elev/student, calculată pentru nivelurile de învățământ de la primar până la universitar, a fost de 7.293 de dolari ajustați la paritatea puterii de cumpărare (USD PPP) în 2023, ultimul an pentru care există date comparabile. Media OECD a fost de 13.601 USD PPP per elev/student.

Practic, România investește per elev/student aproximativ 54% din media OECD. Cea mai mare diferență apare chiar la școala primară. Potrivit OECD, România cheltuiește 3.783 USD PPP pentru fiecare elev din ciclul primar, în timp ce media statelor OECD ajunge la 12.893 USD PPP.

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Asta înseamnă că investiția României pentru un elev din ciclul primar reprezintă mai puțin de o treime din media OECD. Raportat la aceste valori, suma alocată în România este de aproximativ 29% din media statelor OECD.

La gimnaziu, diferența se mai reduce. România ajunge la 8.658 USD PPP per elev, față de 14.291 USD PPP, media OECD.

La liceu, pentru programele generale, România cheltuiește aproximativ 10.001 USD PPP per elev, comparativ cu 12.421 USD PPP, media OECD. În învățământul profesional, diferența este din nou foarte mare: 6.676 USD PPP per elev în România, față de 13.901 USD PPP media OECD.

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Cât din economia țării merge către educație

După comparația sumelor alocate fiecărui elev, o altă întrebare importantă este cât din economia unei țări ajunge, de fapt, în educație.

Conform celor mai recente date publicate de Eurostat, în 2023 statele Uniunii Europene au cheltuit, în medie, pentru educație echivalentul a 4,7% din PIB. România a alocat 3% din PIB, cel mai mic procent din Uniunea Europeană în aceste date.

La polul opus se află Suedia, cu 6,8% din PIB, urmată de Finlanda, cu 6,3%, și Belgia, cu 6,2%.

Comparația directă dintre România și Suedia este relevantă: Suedia alocă educației, raportat la PIB, un procent de peste două ori mai mare decât România, respectiv 6,8%, față de 3%.

Unde se duc banii României

O parte importantă din banii alocați educației ajunge la costurile cu personalul. Conform OECD, în România, 86% din cheltuielile curente ale instituțiilor de învățământ primar sunt destinate costurilor cu personalul, în timp ce media OECD este de 79%. Restul banilor acoperă alte cheltuieli curente, precum bunuri, servicii și întreținere.

Există însă și un capitol în care România a înregistrat o evoluție pozitivă: educația copiilor mici.

Potrivit OECD, investiția guvernamentală pentru un copil cu vârsta între 3 și 5 ani a crescut în România de la 3.295 USD PPP în 2015 la 4.766 USD PPP în 2023. Cu toate acestea, media OECD în 2023 era de 10.331 USD PPP pentru fiecare copil cu vârsta între 3 și 5 ani, astfel că diferența rămâne considerabilă.

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Cifrele trebuie privite însă cu o anumită nuanță. Faptul că o țară cheltuiește mai mult per elev nu înseamnă automat că are și un sistem educațional mai bun. Contează modul în care sunt folosiți banii, salariile profesorilor, infrastructura școlară, numărul de elevi din clase, abandonul școlar, pregătirea cadrelor didactice și multe alte elemente.

Datele OECD arată însă clar dimensiunea diferenței de finanțare. De Ziua Mondială a Educației, cele mai noi statistici arată că România investește semnificativ mai puțin per elev decât media statelor OECD, iar una dintre cele mai mari diferențe se vede chiar în primii ani de școală: 3.783 USD PPP pentru un elev din ciclul primar în România, față de 12.893 USD PPP media OECD.

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