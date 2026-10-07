Un român stabilit în Japonia le-a arătat urmăritorilor săi momentul în care a primit prima factură la apă pentru casa sa din Japonia.

Cât plătește un român factura la apă în Japonia. Suma pe care a avut-o de achitat l-a luat prin surprindere | Shutterstock

Deși se aștepta să afle cât are de plătit pentru consumul de apă, surpriza a venit atunci când a văzut suma trecută pe factură.

Cât plătește un român factura la apă în Japonia

„Am primit prima factură la apă pentru casa din Japonia… 🇯🇵🏠💧 și chiar a fost o surpriză! Voi cât credeți că am plătit?”, a transmis acesta pe rețelele de socializare.

Răspunsul nu a fost însă unul la care s-ar fi așteptat cei mai mulți dintre urmăritorii săi. De această dată, nu a trebuit să plătească nimic. Factura a fost de 0.

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Experiența românului a stârnit curiozitatea celor care îl urmăresc, mai ales pentru că acesta a prezentat momentul ca pe o adevărată surpriză. În locul unei sume care să reflecte consumul de apă al gospodăriei, factura primită indica zero de plată.

Astfel, întrebarea lansată inițial către urmăritori – „Voi cât credeți că am plătit?” – a avut un răspuns neașteptat.

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Deși de această dată nu a fost nevoit să plătească, românul spune că de obicei facturile nu sunt chiar atât de mari, chiar și atunci când trebuie să achite o anumită sumă de bani.

Prima factură la apă, dar suma de plată a fost zero

Japonia are un sistem de alimentare cu apă și de facturare diferit de cel întâlnit în România, iar costurile pot varia în funcție de localitate, consum și alte elemente incluse în factură.

Pentru românul stabilit în Japonia, însă, primul contact cu sistemul de facturare a venit cu o surpriză plăcută: prima factură la apă pentru casa sa nu i-a cerut nicio plată.

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Experiența a fost suficient de neașteptată încât să o împărtășească online, iar reacția sa arată și diferențele pe care le poate descoperi un român atunci când începe o viață într-o altă țară.

Deocamdată, rămâne de văzut cum vor arăta următoarele facturi și dacă suma de zero a fost doar o situație specifică primei facturări sau va avea legătură cu modul în care este calculat consumul în cazul său.