Talentul ascuns al lui Gabi Torje a ieșit la iveală la Asia Express. Fotbalistul a surprins pe toată lumea: „Le-am dat pe spate”

Gabi Torje și-a arătat un talent ascuns în ediția de pe 6 octombrie de Asia Express. Partenerul lui Alexuc a dat tot ce a putut pentru a impresiona la una dintre probele din Chongqing.

Fostul fotbalist a făcut tot posibilul pentru a le impresiona pe clientele unui restaurant, care urmau să le ofere note. Torje și Alexuc au fost rugați să destindă atmosfera și să danseze, iar fostul fotbalist și-a luat misiunea în serios și și-a expus mișcările de twerk pe care coechipierul lui nu știa că le poate face.

Concurenții de la Asia Express - Drumul Mătăsii au oferit servicii speciale într-un restaurant. În funcție de preferințe, clienții au putut cere să li se facă masaj, să li se danseze, să fie tapotați cu servetelul pe față, să li se facă vânt cu evantaiul și nu în ultimul rând să ceară ospătarului să deschidă o sticlă cu ajutorul abdomenului: „Chongqing este faimos pentru gastronomia sa unică și pentru un simț al umorului special. Acest restaurant lansează un nou serviciu numit ospătarii sexy”, a fost misiunea concurenților de la Asia Express.

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Talentul ascuns al lui Gabi Torje: „Le-am dat pe spate”. Fotbalistul a surprins cu mișcările lui senzuale de dans

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Gabi Torje și Alin Alexuc au fost apreciați pentru felul în care s-au descurcat la proba „ospătarilor sexy” de la Asia Express, motiv pentru care au primit calificativele maxime.

„Dacă nu ne-or căuta. Ne caută. Mă angajează aici. Am încheiat cu dansul ăla criminal”, a spus Torje.

„Le-a dat pe spate dansul”, a spus Alexuc.

Imaginile au fost difuzate în ediția Asia Express de pe 6 octombrie, conform programului TV Antena 1.

În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express - Drumul Mătăsii", 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What's UP și soția lui, Miky. Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.