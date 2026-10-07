După câteva modificări în programul TV, cu Asia Express care a fost înlocuită de meciurile naționalei, iată acum ce poți vedea miercuri seară, 7 octombrie, pe Antena 1.

Ce vezi miercuri seară, 7 octombrie, la Antena 1. De la ce oră începe Asia Express și ce urmează după | antena 1

Asia Express - Drumul Mătăsii se vede miercuri seară, 7 octombrie, de la 20:30, pe Antena 1. Meciurile naționalei au adus, pentru scurtă vreme, o modificare în programul TV.

Ce vezi miercuri seară, 7 octombrie, la Antena 1

Telespectatorii care își petrec miercuri seară, 7 octombrie, în fața televizorului au parte de o nouă ediție din Asia Express – Drumul Mătăsii. Show-ul prezentat de Irina Fodor continuă aventura concurenților în China și poate fi urmărit de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, potrivit programului oficial al postului.

Asia Express începe la 20:30

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De la ora 20:30, concurenții intră într-o nouă cursă plină de provocări, după evenimentele tensionate din ediția precedentă. Etapa îi poartă în continuare prin China, iar competiția pentru imunitate pune presiune tot mai mare pe echipe.

În ediția difuzată marți, Gabi Torje și Alin Alexuc au obținut Imunitatea Mare, după o cursă desfășurată în Chongqing, orașul supranumit „Orașul 8D”. Antena 1 anunță că aventura continuă miercuri seară, de la 20:30, într-o ediție în care concurenții trebuie să facă față unor noi misiuni și situații neașteptate.

Programul este unul special în această perioadă. Din cauza modificărilor aduse grilei de difuzare de meciurile echipei naționale, Asia Express este programat în această săptămână marți, miercuri și joi, de la 20:30.

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Ce urmează după Asia Express

După încheierea ediției de Asia Express, telespectatorii pot urmări Observator, programat în grila Antena 1 de la 23:59.

Ulterior, în timpul nopții, postul difuzează o reluare din Insula Iubirii, programată de la 00:45.

Astfel, pentru cei care vor să urmărească principalele programe ale serii, programul de miercuri, 7 octombrie, este:

20:30 – Asia Express – Drumul Mătăsii

23:59 – Observator

00:45 – Insula Iubirii (reluare)

Așadar, Asia Express este principala atracție a serii la Antena 1, iar cei care vor să afle ce se întâmplă mai departe în competiția din China trebuie să fie în fața televizoarelor de la ora 20:30.