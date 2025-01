Ce salariu are o româncă din Germania după 8 ani de lucru la unul dintre cele mai cunoscute restaurante din lume. Iată ce spune tânăra despre nivelul de trai și ce a reușit să își achiționeze cu banii obținuți de-a lungul timpului!

Cât poate să câștige o româncă care lucrează în Germania la un restaurant cunoscut în întreaga lume. Tânăra are experiență 8 ani | Tik Tok, Shutterstock

Cătălin Gaton și Bristina Hidan sunt doi români care în prezent locuiesc în Germania și care postează în mediul online diferite situații din viața lor pentru a împărtăși cu internauții experiențele de trai de acolo.

Cei doi abordează diverse subiecte de viață și reușesc să stârnească interesul utilizatorilor platformei Tik Tok prin naturalețea lor și prin sinceritatea de care dau dovadă.

Spre exemplu, într-un videoclip care a devenit viral, Cătălin și Bristina au vorbit despre salariu pe care îl are tânăra după 8 ani de muncă în cadrul McDonald's, iar românii au reacționat imediat în secțiunea de comentarii.

Iată discuția dintre cei doi și ce spune fata despre traiul pe care îl are!

„Hai să vedem cât câștigă o fată în Germania după 8 ani. Muncitor necalificat, fără Ausbildung (echivalentul unei școli de meserii / curs de formare profesională). O avem aici pe Bristina. Bristina lucrează la McDonald's de 8 ani și un pic” a fost introducerea pe care a făcut-o Cătălin Gaton pentru ca toți internauții să își facă o idee asupra discuției pe care au vrut cei doi s-o aducă în atenția publicului.

Iată cum a continuat discuția dintre cei doi:

Cătălin: „Bristina, ce salariu ai de la McDonald's după 8 ani de muncă? Da, deci ajutor în bucătărie?” a mai întrebat acesta.

Brisitna: „Da, peste tot, nu doar în bucătărie. Ok. 2 400 de euro.” a răspuns aceasta.

Cătălin: „Te descurci și te-ai descurat cu banii aceștia?”

Bristina: Da. M-am descurcat foarte bine.

Cătălin: Da? Deci tu ai stat cu sora ta în casă. Cât dai chirie?

Bristina: 900 de euro la sfârști. Cel mai mult am plătit un an de zile 900 de euro, până atunci am plătit 650 de euro.

Cătălin: Cu tot cu cheltuieli?

Bristina: Da.

Cătălin: Dar acești 900 de euro erau împărțiți la 2, adică jumătate tu, jumătate sora ta.

Bristina: Da.

Cătălin: Ok. Cu 2 000 aproape rămâneai. Cu aproape 1 950 - 2 000 rămâneai tu în fiecare lună. Acum și în Germania, fraților, dacă ești mână largă se duc banii.

Bristina: Da, dacă tu cheltui banii pe toate prostiile nu o să faci nimic. Asta e în orice țară, nu numai în Germania.

Tânăra a continuat să vorbească despre traiul pe care îl are, specificând faptul că a reușit să își achiziționeze și o locuință (garsonieră) în România cu ajutorul salariului pe care îl are în Germania.

Bristina s-a declarat mulțumită de viața pe care o are în Germania și recunoaște că în pofida faptului că la început i-a fost greu, acum totul este ok.

În secțiunea de comentarii oamenii au felicitat-o pentru ambiția ei, în timp ce alții au susținut că salariul pe care îl are este de fapt imposibil de obținut dacă nu lucrează și ore suplimentare.

Iată un exemplu: „Salut 👋 . Eu am fost Manager 6 ani de zile în Lingen din Germania , dacă bagă peste 200 de ore pe lună poate ajunge la 2.400€ 😂, dar la ore normale de 169 în nici un caz 🤣🤣”.

Iată videoclipul:

