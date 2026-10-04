Calendar ortodox 4 octombrie 2026. Este sărbătorit Sfântul Dumitru Stăniloae. Rugăciunea pe care credincioșii o pot rosti azi

Calendarul ortodox din 4 octombrie 2026 îl aduce în atenția credincioșilor pe unul dintre cei mai importanți teologi români. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește în această zi pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, trecut în rândul sfinților după o viață dedicată credinței și teologiei.

Pe 4 octombrie este pomenit și Sfântul Sfințit Mucenic Ierotei, episcopul Atenei. Iată cine a fost Sfântul Dumitru Stăniloae și ce rugăciune pot rosti credincioșii în această zi.

Calendar ortodox 4 octombrie 2026. Sfântul Dumitru Stăniloae este pomenit în această zi

Potrivit Calendarului oficial al Patriarhiei Române, pe 4 octombrie 2026 sunt pomeniți Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și Sfântul Sfințit Mucenic Ierotei, episcopul Atenei. Pentru credincioșii români, ziua are o semnificație aparte prin pomenirea Sfântului Dumitru Stăniloae, una dintre marile personalități ale teologiei ortodoxe românești din secolul al XX-lea.

Sfântul Dumitru Stăniloae s-a născut pe 16 noiembrie 1903, în localitatea Vlădeni, județul Brașov, fiind cel mai mic dintre copiii lui Ieremia și Reveca. Încă din copilărie a fost apropiat de Biserică și de Sfânta Scriptură. A urmat Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov, iar mai târziu a studiat la Facultatea de Teologie din Cernăuți. Pregătirea sa teologică a continuat și la Atena, unde a fost trimis pentru a studia limba greacă. În 1929 a devenit profesor la Academia Teologică Andreiană din Sibiu, iar în 1932 a primit Taina Preoției, potrivit biografiei publicate de www.basilica.ro.

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De ce este sărbătorit Sfântul Dumitru Stăniloae pe 4 octombrie

Data de 4 octombrie nu a fost aleasă întâmplător pentru pomenirea Sfântului Dumitru Stăniloae. Marele teolog român a trecut la cele veșnice pe 4 octombrie 1993, la vârsta de 89 de ani, și a fost înmormântat la Mănăstirea Cernica. Opera sa teologică a avut o influență uriașă asupra Ortodoxiei românești. Profesor, preot și traducător, Dumitru Stăniloae este legat în mod special de traducerea și comentarea în limba română a „Filocaliei”, una dintre operele fundamentale ale spiritualității ortodoxe.

Când a fost canonizat Sfântul Dumitru Stăniloae

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în anul 2024 canonizarea a 16 sfinți mărturisitori și mari duhovnici români, printre aceștia aflându-se și Părintele Dumitru Stăniloae. Proclamarea generală a canonizării a avut loc pe 4 februarie 2025, la București, în anul în care Patriarhia Română și-a sărbătorit Centenarul.

Ulterior au avut loc proclamările locale ale canonizării. La Mănăstirea Cernica, locul unde se află mormântul marelui teolog, proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a avut loc chiar în ziua sa de pomenire, pe 4 octombrie.

Rugăciunea către Sfântul Dumitru Stăniloae

Credincioșii care doresc să îl cinstească pe Sfântul Dumitru Stăniloae pot citi Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Rugăciunea începe prin chemarea Sfântului Dumitru Stăniloae ca sprijin pentru luminarea minții și pentru apropierea omului de Dumnezeu: „O, cuvântătorule de Dumnezeu și înțelepte Părinte Dumitru, la ușa bunătății tale batem…” În continuarea rugăciunii, credincioșii cer ajutor pentru înțelegerea iubirii lui Dumnezeu, pentru întărirea nădejdii și pentru dobândirea cunoașterii adevărate.

Cine mai este pomenit pe 4 octombrie în calendarul ortodox

Tot pe 4 octombrie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Sfințit Mucenic Ierotei, episcopul Atenei. Potrivit www.basilica.ro, Sfântul Ierotei s-a numărat printre înțelepții Areopagului și a primit credința creștină prin propovăduirea Sfântului Apostol Pavel, care l-a hirotonit episcop al Atenei.

Tradiția Bisericii amintește că Sfântul Ierotei a fost prezent la Adormirea Maicii Domnului și că a cântat la înmormântarea acesteia.

A mărturisit credința în Iisus Hristos și a suferit moarte martirică. Astfel, în calendarul ortodox din 4 octombrie 2026, credincioșii îi cinstesc pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și pe Sfântul Sfințit Mucenic Ierotei, episcopul Atenei.

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