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Ce nu vei mai putea plăti integral cu bani cash din 2027. Noile reguli europene și ce se schimbă pentru români

Uniunea Europeană introduce noi restricții pentru plățile în numerar, care vor fi aplicate începând cu 10 iulie 2027. Achizițiile de valoare mare, precum mașinile sau bunurile de lux, vor intra sub incidența unui plafon comun de 10.000 de euro.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 10:00 | Actualizat Sambata, 24 Octombrie 2026, 22:13
Achiziții care nu se vor mai putea face decât cu cardul | pexels
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Începând cu 10 iulie 2027, în Uniunea Europeană se va aplica un plafon comun pentru plățile în numerar efectuate în schimbul unor bunuri sau servicii. Potrivit noilor reglementări, comercianții nu vor mai putea accepta plăți cash care depășesc 10.000 de euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională.

Măsura face parte dintr-un pachet legislativ european destinat combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Conform www.eur-lex.europa.eu, regula este prevăzută în articolul 80 din Regulamentul (UE) 2024/1624 și se va aplica din 10 iulie 2027.

Ce nu vei mai putea plăti integral cu bani cash

Noua limită europeană vizează tranzacțiile comerciale de valoare mare, indiferent de tipul bunurilor sau serviciilor cumpărate.
De exemplu, în statele în care se aplică plafonul maxim european, un cumpărător nu va putea achita integral în numerar, la un comerciant:

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• un autoturism care costă 20.000 de euro;
• bijuterii sau ceasuri de lux în valoare de peste 10.000 de euro;
• mobilier ori echipamente scumpe, dacă valoarea tranzacției depășește plafonul;
• alte bunuri sau servicii care presupun plăți comerciale mai mari de 10.000 de euro.

Aceste achiziții nu vor fi interzise. Restricția privește doar suma care poate fi achitată în numerar. Regulamentul interzice și împărțirea artificială a unei tranzacții în mai multe plăți cash pentru evitarea plafonului.

Ce se schimbă pentru români

În România, situația este diferită, deoarece există deja limite mai restrictive pentru anumite plăți în numerar. Potrivit www.legislatie.just.ro, Legea nr. 70/2015 stabilește plafoane pentru tranzacțiile dintre firme, persoane fizice autorizate și persoane fizice. De exemplu, în cazul plăților și încasărilor în numerar dintre o firmă și o persoană fizică, pentru vânzarea sau cumpărarea de bunuri și servicii, plafonul general este de 10.000 de lei pe zi, de la sau către o persoană. Astfel, un român care cumpără un autoturism de la un dealer auto nu poate presupune că va avea voie să achite 10.000 de euro cash doar pentru că aceasta este limita stabilită la nivel european. Regulile naționale mai stricte vor continua să se aplice și după 10 iulie 2027.

Ce se întâmplă cu tranzacțiile dintre persoane fizice

Regulamentul european prevede o excepție pentru plățile realizate între persoane fizice care nu acționează în cadrul unei activități profesionale. Cu toate acestea, excepția europeană nu elimină restricțiile existente în legislația românească. Conform www.legislatie.just.ro, în România, tranzacțiile în numerar dintre două persoane fizice sunt limitate, în general, la 50.000 de lei pentru o tranzacție. De exemplu, cumpărarea unei mașini de la o altă persoană fizică este supusă unor reguli diferite față de achiziția de la un dealer auto.

Când va fi necesară verificarea identității

Noile norme europene prevăd și obligații de identificare și verificare a clienților în cazul anumitor tranzacții ocazionale în numerar de cel puțin 3.000 de euro, pentru comercianții și entitățile vizate de regulament. Potrivit www.eur-lex.europa.eu, măsurile urmăresc creșterea transparenței tranzacțiilor și prevenirea utilizării numerarului în activități ilegale.

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