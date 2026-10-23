Scandalul cumpărăturilor de lux cu cardul ANM ia o nouă întorsătură. Ce s-a întâmplat după schimbarea ministrului Mediului

Noul ministru al Mediului, Natalia Intotero, s-a prezentat la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), după dezvăluirile fostei minsitre, Diana Buzoianu. Iată ce a transmis.

Natalia Intotero, noua ministră a Mediului, și Elena Mateescu, șefa ANM, s-au întâlnit în contextul în care sunt în desfășurare la ANM verificări ale Corpului de Control al Ministerului Mediului.

Verificările au început după ce fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, a făcut publice informații privind modul în care au fost făcute anumite achiziții din banii instituției.

Citește și: Primul mesaj al Nataliei Intotero, după ce s-a răsturnat cu mașina pe Valea Oltului. În ce stare se află Ministrul Familiei

Articolul continuă după reclamă

Ce s-a întâmplat la ANM după schimbarea ministrului Mediului

Conform Știri pe surse, Natalia Intotero a declarat că instituțiile abilitate trebuie să continue verificările privind situația de la Administrația Națională de Meteorologie. De asemenea, a declarat că nu intenționează să intervină în aceste proceduri.

„Cât privește ceea ce s-a întâmplat cu Corpul de Control, cu plângeri, acolo sunt instituțiile abilitate unde eu nu intervin. Își fac ceea ce trebuie să facă, controlul, și ulterior să vină cu un răspuns”, a spus noul ministru, conform sursei citate.

ANM a intrat în atenția publică și a autorităților odată cu prezentarea publică a rezultatelor unor verificări în ceea ce privește achizițiile și cheltuielie instituției. Diana Buzoianu a afirmat la vremea respectivă că directoarea generală Elena Mateescu fusese informată încă din noiembrie 2025 despre presupusele nereguli semnalate în achizițiile ANM.

Citește și: Cine sunt Simona Bucura Oprescu și Natalia Intotero, propuse pentru ministerul Muncii și al Familiei, după demisia Gabrielei Firea

Potrivit fostei ministre, un e-mail anonim transmis angajaților instituției reclama achiziții directe despre care autorul mesajului susținea că ar fi fost realizate cu încălcarea legii. Diana Buzoianu a afirmat că Elena Mateescu ar fi răspuns la acel moment că acuzațiile nu sunt adevărate.

Unele dintre cele mai controversate informații prezentate de Diana Buzoianu sunt cele legate de achiziția unor produse de înfrumusețare și vestimentare.

Fosta ministră a mediului a făcut referire la utilizarea unuia dintre cele cinci carduri asociate contului ANM pentru achiziționarea unor parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate și pantofi cu toc. Pe lista cumpărăturilor s-ar fi aflat inclusiv un sutien de lux care ar fi costat peste 1.000 de lei.

Citește și: Reacția directorului ANM, Elena Mateescu, după criticile legate de ciclonului Ashley. Mulți au spus că furtuna nu a existat

Lista neregulilor nu se oprește aici. Diana Buzoianu a mai prezentat și alte rezultate ale verificărilor Corpului de Control la ANM, care arată că în ultimii patru ani ar fi fost atribuite direct contracte în valoare de milioane de lei pentru achiziția de tonere, laptopuri, calculatoare și mobilier.

Cu toate acestea, Elena Mateescu, directoarea ANM, respinge implicarea personală în achizițiile respective. Ea susține că nu este implicată direct în controversele apărute.

Citește și: Ministrul Mediului, despre viitorul programului Rabla și restructurarea Romsilva, declarații în exclusivitate, la Observator

Mai mult decât atât, șefa ANM se distanțează de acuzațiile aduse de fosta ministră, spunând: „Doamna ministru Buzoianu a avut acces la un e-mail de pe un cont anonim. Să răspundă doamna ministru Buzoianu la această situație. În ceea ce privește acuzațiile, este o anchetă în curs de desfășurare, așa cum am informat.”

Întrebată dacă va demisiona, Elena Mateescu a declarat că nu o va face: „De ce să-mi dau demisia acum? Oamenii au nevoie de noi să funcționăm. Suntem o instituție de interes strategic național și la nivel internațional.”