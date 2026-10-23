Antena Căutare
Home News Politic Scandalul cumpărăturilor de lux cu cardul ANM ia o nouă întorsătură. Ce s-a întâmplat după schimbarea ministrului Mediului

Scandalul cumpărăturilor de lux cu cardul ANM ia o nouă întorsătură. Ce s-a întâmplat după schimbarea ministrului Mediului

Noul ministru al Mediului, Natalia Intotero, s-a prezentat la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), după dezvăluirile fostei minsitre, Diana Buzoianu. Iată ce a transmis.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 10:44 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 10:43
Scandalul cumpărăturilor de lux cu cardul ANM ia o nouă întorsătură | Hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Natalia Intotero, noua ministră a Mediului, și Elena Mateescu, șefa ANM, s-au întâlnit în contextul în care sunt în desfășurare la ANM verificări ale Corpului de Control al Ministerului Mediului.

Verificările au început după ce fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, a făcut publice informații privind modul în care au fost făcute anumite achiziții din banii instituției.

Citește și: Primul mesaj al Nataliei Intotero, după ce s-a răsturnat cu mașina pe Valea Oltului. În ce stare se află Ministrul Familiei

Articolul continuă după reclamă

Ce s-a întâmplat la ANM după schimbarea ministrului Mediului

Conform Știri pe surse, Natalia Intotero a declarat că instituțiile abilitate trebuie să continue verificările privind situația de la Administrația Națională de Meteorologie. De asemenea, a declarat că nu intenționează să intervină în aceste proceduri.

„Cât privește ceea ce s-a întâmplat cu Corpul de Control, cu plângeri, acolo sunt instituțiile abilitate unde eu nu intervin. Își fac ceea ce trebuie să facă, controlul, și ulterior să vină cu un răspuns”, a spus noul ministru, conform sursei citate.

ANM a intrat în atenția publică și a autorităților odată cu prezentarea publică a rezultatelor unor verificări în ceea ce privește achizițiile și cheltuielie instituției. Diana Buzoianu a afirmat la vremea respectivă că directoarea generală Elena Mateescu fusese informată încă din noiembrie 2025 despre presupusele nereguli semnalate în achizițiile ANM.

Citește și: Cine sunt Simona Bucura Oprescu și Natalia Intotero, propuse pentru ministerul Muncii și al Familiei, după demisia Gabrielei Firea

Potrivit fostei ministre, un e-mail anonim transmis angajaților instituției reclama achiziții directe despre care autorul mesajului susținea că ar fi fost realizate cu încălcarea legii. Diana Buzoianu a afirmat că Elena Mateescu ar fi răspuns la acel moment că acuzațiile nu sunt adevărate.

Unele dintre cele mai controversate informații prezentate de Diana Buzoianu sunt cele legate de achiziția unor produse de înfrumusețare și vestimentare.

Fosta ministră a mediului a făcut referire la utilizarea unuia dintre cele cinci carduri asociate contului ANM pentru achiziționarea unor parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate și pantofi cu toc. Pe lista cumpărăturilor s-ar fi aflat inclusiv un sutien de lux care ar fi costat peste 1.000 de lei.

Citește și: Reacția directorului ANM, Elena Mateescu, după criticile legate de ciclonului Ashley. Mulți au spus că furtuna nu a existat

Lista neregulilor nu se oprește aici. Diana Buzoianu a mai prezentat și alte rezultate ale verificărilor Corpului de Control la ANM, care arată că în ultimii patru ani ar fi fost atribuite direct contracte în valoare de milioane de lei pentru achiziția de tonere, laptopuri, calculatoare și mobilier.

Cu toate acestea, Elena Mateescu, directoarea ANM, respinge implicarea personală în achizițiile respective. Ea susține că nu este implicată direct în controversele apărute.

Citește și: Ministrul Mediului, despre viitorul programului Rabla și restructurarea Romsilva, declarații în exclusivitate, la Observator

Mai mult decât atât, șefa ANM se distanțează de acuzațiile aduse de fosta ministră, spunând: „Doamna ministru Buzoianu a avut acces la un e-mail de pe un cont anonim. Să răspundă doamna ministru Buzoianu la această situație. În ceea ce privește acuzațiile, este o anchetă în curs de desfășurare, așa cum am informat.”

colaj elena mateescu și natalia intotero
+7
Mai multe fotografii

Întrebată dacă va demisiona, Elena Mateescu a declarat că nu o va face: „De ce să-mi dau demisia acum? Oamenii au nevoie de noi să funcționăm. Suntem o instituție de interes strategic național și la nivel internațional.”

ULTIMĂ ORĂ! SUA își evacuează diplomații și militarii din Orientul Mijlociu. Trump ar pregăti atacuri asupra Iranului...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani
Observatornews.ro Cutremur în România. Un seism de 4,1 în zona seismică Vrancea Cutremur în România. Un seism de 4,1 în zona seismică Vrancea
Antena 3 Rusia angajează nord-coreeni la fabricile de drone: 12 ore/zi, pentru 2,50 dolari/oră. Regimul de la Phenian încasează 90% din salariu Rusia angajează nord-coreeni la fabricile de drone: 12 ore/zi, pentru 2,50 dolari/oră. Regimul de la Phenian încasează 90% din salariu
SpyNews Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă” Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
ULTIMĂ ORĂ! SUA își evacuează diplomații și militarii din Orientul Mijlociu. Trump ar pregăti atacuri asupra Iranului
ULTIMĂ ORĂ! SUA își evacuează diplomații și militarii din Orientul Mijlociu. Trump ar pregăti atacuri asupra...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Sora lui Kim Jong Un, prima reacție după zvonurile că liderul nord-coreean ar fi murit. Ce acuzații a lansat Kim Yo Jong
Sora lui Kim Jong Un, prima reacție după zvonurile că liderul nord-coreean ar fi murit. Ce acuzații a lansat Kim...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Rusia angajează nord-coreeni la fabricile de drone: 12 ore/zi, pentru 2,50 dolari/oră. Regimul de la Phenian încasează 90% din salariu
Rusia angajează nord-coreeni la fabricile de drone: 12 ore/zi, pentru 2,50 dolari/oră. Regimul de la Phenian... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație bugetară!”
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație... BZI
Climatizarea serelor de plante exotice din Parcul Drumul Taberei, supravegheată la un cost de 21.500 de euro pe lună
Climatizarea serelor de plante exotice din Parcul Drumul Taberei, supravegheată la un cost de 21.500 de euro pe lună Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
"Sunt mulţi care aşteaptă". De două luni, muncitorii asiatici nu se mai pot angaja în România Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x