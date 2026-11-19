O locatară din capitală a publicat un filmuleț în mediul online, acolo unde a arătat ce s-a întâmplat în propria casă după cutremur.

Cum arată interiorul casei unei locatare din capitală dintr-o clădire semnalată cu risc seismic. Ce s-a întâmplat după cutremur | Shutterstock

Cutremurul care a zguduit România în noaptea de 18 noiembrie a provocat panică în rândul locuitorilor Capitalei.

Cum arată interiorul casei unei locatare din capitală dintr-o clădire semnalată cu risc seismic

O femeie care locuiește într-o clădire semnalată cu risc seismic a arătat cum arată apartamentul său după seism. Imaginile publicate pe rețelele sociale surprind urmările mișcării telurice în locuință și readuc în atenție temerile oamenilor care trăiesc în imobile vulnerabile.

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În videoclip, locatara prezintă interiorul apartamentului după cutremur, iar crăpăturile din baia sa se văd cu exactitate. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât femeia locuiește într-o clădire încadrată sau semnalată cu risc seismic, categorie care ridică semne de întrebare cu privire la siguranța imobilului în cazul unui seism puternic. După producerea celor două cutremure din România, mulți internauți au transmis faptul că au simțit exact în momentul în care s-a produs. Pe de altă parte, alții au transmis că nu li s-a întâmplat nimic.

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Când s-a produs cutremurul

Cutremurul s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul a avut magnitudinea 5,7 și s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 48 de kilometri vest de Focșani, iar mișcarea a fost resimțită în mai multe zone ale țării, inclusiv în București.

Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în urma cutremurului au fost înregistrate apeluri la 112 în județele Galați și Buzău. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au suferit atacuri de panică, iar unele au fost afectate de obiecte căzute în timpul seismului.

Bucureștiul este considerat unul dintre orașele cu vulnerabilitate seismică ridicată, în special din cauza numeroaselor clădiri construite înainte de introducerea normelor moderne de proiectare antiseismică. Imobilele încadrate în clasa I de risc seismic sunt cele care prezintă probabilitatea de prăbușire totală sau parțială în cazul unui cutremur major.

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Pentru locatarii acestor clădiri, fiecare seism readuce aceeași întrebare: cât de sigură este locuința în care trăiesc? Imaginile publicate de locatară readuc în atenție necesitatea consolidării imobilelor vulnerabile și a unor măsuri care să reducă riscurile pentru oamenii care locuiesc în ele.