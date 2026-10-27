Două cutremure în România, în mai puțin de 4 ore, la doar 8 zile după seismul de 4,8! Ce magnitudini au avut

Două cutremure s-au produs în Vrancea în mai puțin de patru ore, la opt zile după seismul de 4,8. Ce magnitudini au avut și când au avut loc.

Două cutremure în România, în mai puțin de 4 ore, la doar 8 zile după seismul de 4,8 | Profimediaimages.ro

Două cutremure s-au produs în zona seismică Vrancea în noaptea de luni spre marți, 27 octombrie, la un interval de mai puțin de patru ore. Cel mai puternic dintre ele a avut magnitudinea de 3,1. Seismele au fost înregistrate la adâncimi diferite, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cele două seisme au fost înregistrate la doar opt zile după cutremurul cu magnitudinea de 4,8, menționat în informațiile anterioare.

Primul cutremur din Vrancea s-a produs la ora 01:53

Primul cutremur a fost înregistrat la ora 01:53:55, ora locală a României. Potrivit INCDFP, seismul a avut magnitudinea de 2,3 și s-a produs la o adâncime de 120,2 kilometri.

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Epicentrul a fost localizat la 45 de kilometri sud de Focșani și la 59 de kilometri sud de Buzău. De asemenea, cutremurul s-a produs la 67 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 77 de kilometri est de Brașov și 91 de kilometri nord-est de Ploiești.

Seismul a fost unul de intensitate redusă, potrivit încadrării comunicate de specialiști.

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Al doilea seism a avut magnitudinea de 3,1

La mai puțin de patru ore distanță, zona Vrancea a fost zguduită de un nou cutremur. Acesta a fost înregistrat la ora 05:42:56 și a avut magnitudinea de 3,1.

Al doilea seism s-a produs la o adâncime de 79,5 kilometri, fiind mai aproape de suprafață decât primul cutremur.

Conform datelor INCDFP, epicentrul s-a aflat la 48 de kilometri sud de Focșani, 62 de kilometri est de Sfântu Gheorghe și 69 de kilometri sud de Buzău.

Cutremurul a mai fost localizat la 75 de kilometri est de Brașov, 95 de kilometri sud de Bacău și 98 de kilometri nord-est de Ploiești.

Vrancea, una dintre cele mai active zone seismice din România

Zona seismică Vrancea este principala regiune seismică a României și este cunoscută pentru cutremurele care se produc la adâncimi intermediare.

Cele două seisme din dimineața zilei de 27 octombrie au avut magnitudini reduse, de 2,3 și, respectiv, 3,1. Diferența dintre ele a fost și la adâncimea la care s-au produs: primul la 120,2 kilometri, iar al doilea la 79,5 kilometri.

Înregistrarea a două cutremure într-un interval scurt nu înseamnă, în sine, că urmează un seism mai puternic. Evoluția activității seismice este monitorizată de specialiștii INCDFP.

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