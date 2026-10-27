Antena Căutare
Home News Actualitate Două cutremure în România, în mai puțin de 4 ore, la doar 8 zile după seismul de 4,8! Ce magnitudini au avut

Două cutremure în România, în mai puțin de 4 ore, la doar 8 zile după seismul de 4,8! Ce magnitudini au avut

Două cutremure s-au produs în Vrancea în mai puțin de patru ore, la opt zile după seismul de 4,8. Ce magnitudini au avut și când au avut loc.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 08:59 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 08:59
Două cutremure în România, în mai puțin de 4 ore, la doar 8 zile după seismul de 4,8 | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Două cutremure s-au produs în zona seismică Vrancea în noaptea de luni spre marți, 27 octombrie, la un interval de mai puțin de patru ore. Cel mai puternic dintre ele a avut magnitudinea de 3,1. Seismele au fost înregistrate la adâncimi diferite, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cele două seisme au fost înregistrate la doar opt zile după cutremurul cu magnitudinea de 4,8, menționat în informațiile anterioare.

Primul cutremur din Vrancea s-a produs la ora 01:53

Primul cutremur a fost înregistrat la ora 01:53:55, ora locală a României. Potrivit INCDFP, seismul a avut magnitudinea de 2,3 și s-a produs la o adâncime de 120,2 kilometri.

Articolul continuă după reclamă

Epicentrul a fost localizat la 45 de kilometri sud de Focșani și la 59 de kilometri sud de Buzău. De asemenea, cutremurul s-a produs la 67 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 77 de kilometri est de Brașov și 91 de kilometri nord-est de Ploiești.

Seismul a fost unul de intensitate redusă, potrivit încadrării comunicate de specialiști.

Citește și: Cutremur de 7 grade în China! Pământul s-a zguduit puternic în Tibet. Ce se știe despre seismul produs la doar 10 km adâncime

Al doilea seism a avut magnitudinea de 3,1

La mai puțin de patru ore distanță, zona Vrancea a fost zguduită de un nou cutremur. Acesta a fost înregistrat la ora 05:42:56 și a avut magnitudinea de 3,1.

Al doilea seism s-a produs la o adâncime de 79,5 kilometri, fiind mai aproape de suprafață decât primul cutremur.

Conform datelor INCDFP, epicentrul s-a aflat la 48 de kilometri sud de Focșani, 62 de kilometri est de Sfântu Gheorghe și 69 de kilometri sud de Buzău.

Cutremurul a mai fost localizat la 75 de kilometri est de Brașov, 95 de kilometri sud de Bacău și 98 de kilometri nord-est de Ploiești.

Vrancea, una dintre cele mai active zone seismice din România

Zona seismică Vrancea este principala regiune seismică a României și este cunoscută pentru cutremurele care se produc la adâncimi intermediare.

Cele două seisme din dimineața zilei de 27 octombrie au avut magnitudini reduse, de 2,3 și, respectiv, 3,1. Diferența dintre ele a fost și la adâncimea la care s-au produs: primul la 120,2 kilometri, iar al doilea la 79,5 kilometri.

Înregistrarea a două cutremure într-un interval scurt nu înseamnă, în sine, că urmează un seism mai puternic. Evoluția activității seismice este monitorizată de specialiștii INCDFP.

Citește și: Clădirile din București construite pe bile rezistă mai bine la cutremur? Miturile despre blocuri pe care mulți români le cred

Alertă de sănătate într-un județ din România. Peste 300 de cazuri și opt focare active. Spitalele fac față cu greu... BREAKING NEWS! Pericol chimic în România! Camion cu aproape două tone de substanțe periculoase, răsturnat. Trafic blocat...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
Observatornews.ro Satul pitoresc unde case de 100 mp costă cât o maşină. Unii proprietari le oferă chiar pe gratis Satul pitoresc unde case de 100 mp costă cât o maşină. Unii proprietari le oferă chiar pe gratis
Antena 3 Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi
SpyNews Ramona de la Clejani s-a căsătorit. Primele imagini cu ea în rochie de mireasă Ramona de la Clejani s-a căsătorit. Primele imagini cu ea în rochie de mireasă
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Alertă de sănătate într-un județ din România. Peste 300 de cazuri și opt focare active. Spitalele fac față cu greu
Alertă de sănătate într-un județ din România. Peste 300 de cazuri și opt focare active. Spitalele fac față...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cât costă să ridici o casă în 2026. O influenceriță a dezvăluit cât a cheltuit până acum pe construcție
Cât costă să ridici o casă în 2026. O influenceriță a dezvăluit cât a cheltuit până acum pe construcție
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Ramona de la Clejani s-a căsătorit. Primele imagini cu ea în rochie de mireasă
Ramona de la Clejani s-a căsătorit. Primele imagini cu ea în rochie de mireasă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi
Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Luca Niculescu, politică total diferită de a predecesorului Ilie Bolojan: „Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârşit prin creşterea taxelor“
Luca Niculescu, politică total diferită de a predecesorului Ilie Bolojan: „Consolidarea fiscală nu poate fi... BZI
Divorț în gruparea generalilor SRI. Florian Coldea, lăsat singur în firma de consultanță. Dumitru Cocoru a ieșit dintr-una din firmele fondate alături de fostul cap al Binomului
Divorț în gruparea generalilor SRI. Florian Coldea, lăsat singur în firma de consultanță. Dumitru Cocoru a... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Satul pitoresc unde case de 100 mp costă cât o maşină. Unii proprietari le oferă chiar pe gratis
Satul pitoresc unde case de 100 mp costă cât o maşină. Unii proprietari le oferă chiar pe gratis Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x